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Китай

14 мая 2017, 19:40
Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс — один путь" посетить ПМЭФ и ВЭФ

Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс — один путь" посетить ПМЭФ и ВЭФ

В работе форума в Пекине принимают участие главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций

Глава российского государства Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс — один путь" посетить в 2017 году Петербургский экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке.

Он отметил, что все идеи и инициативы участников пекинского форума нуждаются в дальнейшем обсуждении.

"Очевидно, что идеи, инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форма и в сентябре – Восточного экономического форума во Владивостоке", - предложил Владимир Путин.

Кроме того, партнерство между странами обязано изменить политический и экономический ландшафт континента, чтобы в Евразии царили мир и стабильность, а также процветание. 

Напомним, что 21-й Международный экономический форум пройдет в Северной столице 1-3 июня. Что касается 3-го Восточного экономического форума, то он запланирован на 6-7 сентября этого года. 

Метки: Один пояс — один путь, Пекин, форум

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