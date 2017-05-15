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Экономика

14 мая 2017, 17:40
Минвостокразвития предлагает создать российско-китайскую компанию для управления МТК

Минвостокразвития предлагает создать российско-китайскую компанию для управления МТК

Компания нужна для управления международными транспортными коридорами "Приморье-1" и "Приморье-2"

Совместная российско-китайская управляющая компания может быть создана для управления международными транспортными коридорами (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2". Об этом заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который в эти дни принимает участие в международном экономическом форуме "Один пояс – один путь" в Пекине, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Глава Минвостокразвития отметил, что ведомство готово предложить межправительственное соглашение о развитии транспортных коридоров между Государственным комитетом по реформе и развитию КНР и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока.

"Международные транспортные коридоры - очень перспективное и взаимовыгодное направление. Известна сложность в конкурентном ограничении, которое есть на Северо-Востоке Китая – удаленность внутренних портов. Но близко российские порты, и китайские грузы могут быть быстро и удобно доставлены из российских портов. Выигрывает экономика северо-восточных провинций Китая, она становится более конкурентной, а российская сторона выигрывает на грузопотоке. Это пример практического сопряжения наших экономик, экономического пояса "Шелковый путь" и Евразийского союза на Дальнем Востоке", - осообщил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на церемонии открытия Международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине обозначил необходимость расширения транспортных инфраструктурных проектов.

"Необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции, и, прежде всего, создавать систему современных, связанных транспортных коридоров. Россия с ее уникальным географическим положением готова и к такой совместной работе. Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуры, расширяем пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - отметил Владимир Путин.

По итогам открытия форма Александр Галушка сообщил, что российской стороной проделана большая работа по расширению возможностей в рамках существующих МТК.

"Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" работают круглосуточно. Мы упростили режим контроля – вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган. Мы предоставили право электронного декларирования грузов", - сказал Александр Галушка.

Китайская сторона также планирует перейти на круглосуточный режим. Глава Минвостокразвития отметил, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе рабочего визита в Пекин.

МТК соединяют северо-восточные провинции Китая с портами Приморского края и позволяют существенно снизить издержки китайских грузоотправителей. По оценкам международных экспертов грузовая база коридоров может достигать до 45 миллионов тонн ежегодно, а совокупная экономия китайских грузоотправителей – до 7 млрд. юаней в год.

Метки: Китай, Приморье-1, Приморье-2

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