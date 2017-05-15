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В мире

14 мая 2017, 17:10
Белый дом заявил о падении ракеты КНДР в 100 км от Приморья

Белый дом заявил о падении ракеты КНДР в 100 км от Приморья

В соответствии с отдельными сведениями, снаряд смог подняться на высоту порядка 2 тысяч км. и пролетел около 800 км.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая поднялась на высоту более 2000 км и упала в Японское море, в 60 милях (96,5 км) к югу от российского Владивостока, сообщает ЕНВ.

Дмитрий Песков призвал уточнить у Минобороны данные о падении ракеты КНДР рядом с Приморьем, о которых сообщил CNN со ссылкой на американский источник.

"Это нужно спрашивать у военных", – приводит "Газета.Ru" комментарий Пескова.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России на Дальнем Востоке привели в состоянии повышенной готовности после запуска ракеты КНДР. сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности", – цитирует его слова РИА "Новости". 

По информации CNN, запуск производился из региона Кусон в северо-западной части КНДР в 23:28 мск 13 мая, где ранее уже производились испытания ракет средней дальности.

Россия вряд ли будет "довольна" последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам. Об этом сообщает администрация американского президента на своем официальном сайте.

"Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент США Дональд Трамп не может представить, что Россия довольна запуском", — говорится в заявлении.

По данным источника, на которые ссылается CNN, ракета упала в воду в 60 милях (96,5 км) от Владивостока. Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета не попала в исключительную экономическую зону страны. Он также пояснил, что действия КНДР не спровоцировали включения в Японии общенациональной предупреждающей системы о ракетных запусках.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о неприемлемости ракетных испытаний и сказал, что это противоречит резолюции ООН.

Метки: Приморье, ракеты, Северная Корея

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