Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей

Госдолг регионов Дальневосточного федерального округа на 1 апреля 2017 года составляет больше 151 миллиарда рублей. При этом, его размер в начале 2017-го был менее 149 миллиардов. Больше других регионов ДФО задолжала Якутия. Приморье же по размеру государственного долга находится на шестом месте среди остальных регионов Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на данные Минфина России.

Более всего шлейф задолженности тянется за Якутией, после прихода на должность главы республики Егора Борисова (с 31 мая 2010 года). Долг Якутии вырос с 14,942 миллиардов до 44,524 миллиардов рублей. А муниципалитеты с 1, 148 миллиардов до 2,469 миллиардов рублей.

Госдолг Хабаровского края при губернаторе Вячеславе Шпорте (с 30 апреля 2009) вырос с 175,4 миллионов рублей до 38,089 миллиардов рублей, а муниципалитетов с 1,655 миллиарда до 3,116 миллиардов рублей.

В Амурской области при губернаторе Александре Козлове (с 20 сентября 2015 года) госдолг снизился с 32,321 миллиардов до 30,565 миллиарда рублей. Незначительно снизился и долг муниципалитетов: с 1,689 миллиардов до 1,676 миллиардов рублей.

Объём государственного долга Магаданской области при губернаторе Владимире Печёный (с 18 сентября 2013 года) вырос с 1,812 миллиардов до 12,078 миллиарда рублей. Муниципалитеты вместо 2,110 миллиардов должны 2,093 миллиарда рублей.

При губернаторе Чукотки Романе Копине (с 13 июля 2008 года) госдолг автономного округа вырос с 4,11 миллиардов до 11,341 миллиардов рублей. На 2008 год Муниципалитеты не задолжали средств, теперь Чукотка в долгу у государства на 265 миллионов рублей.

Госдолг Приморского края при губернаторе Владимире Микулушевском (с 16 марта 2012 года) увеличился с 551,8 миллионов на 6,244 миллиардов рублей, а муниципалитетов — с 2,116 миллиардов на 5,154 миллиардов рублей.

В Еврейской АО при губернаторе Александре Левинтале (с 22 сентября 2015 года) государственный долг региона увеличился с 3,404 миллиардов до 4,940 миллиардов рублей, муниципалитетов — с 392,4 миллионов до 509,7 миллионов рублей.

Задолженность Камчатского края с губернатором Владимиром Илюхиным (с 3 марта 2011 года), снизилась с 5,345 до 3,317 миллиардов рублей. А зависимость муниципалитетов снизилась с 1,859 миллиардов до 1,362 миллиардов рублей.

Сахалинская область по-прежнему остаётся единственным регионом Дальнего Востока с нулевым государственным долгом. При Олеге Кожемяко (с 13 сентября 2015 года), долг муниципалитетов снизился с 2,307 миллиардов до 1,476 миллиардов рублей.

Как было сказано ранее, в докладе Счётной палаты РФ приводятся данные о том, что на 1 апреля 2017 года государственный долг субъектов страны по сравнению с началом года снизился почти на 75 миллиардов рублей или на 3,2% и составил 2,28 триллионов. За первую декаду года он составлял 2,36 триллионов рублей.