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Япония

13 мая 2017, 18:00
Продукция мясного животноводства в скором времени выйдет на рынок Японии
Продукция мясного животноводства в скором времени выйдет на рынок Японии

Продукция приморской компании в скором времени выйдет на рынок Японии

Речь идет о поставках термически обработанной продукции из свинины и говядины

Компания "Ратимир" одной из первых в России получила право на экспорт своей продукции в Японию. Речь идет о поставках термически обработанной продукции из свинины и говядины. Данное решение согласовано с обеих сторон сразу после глобальной проверки инспекциями из Японии российского предприятия, сообщает ЕНВ.

Заметим, что Япония является одной из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий.

По сообщению экспертов, проверяющих качество изделий, мясные продукты, которые производятся по уникальным рецептурам вышли на первое место среди продукции других компаний.

На данный момент компания проводит активную работу в поиске партнеров на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. В начале 2017 года компанию посетило три представителя крупных корпораций Японии. Компания представила продукцию предприятия на одной из крупнейших выставок в Токио FOODEX JAPAN 2017, в ее планах отправить первую партию продукции в Японию к осени 2017 года.

Метки: Ратимир, Япония

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