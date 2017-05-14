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Общество

13 мая 2017, 15:00
Почта России предлагает приморцам скидки до 40% на подписку газет и журналов

Почта России предлагает приморцам скидки до 40% на подписку газет и журналов

Всероссийская декада подписки открыта до 21 мая 2017 года

До 21 мая 2017 года открыта Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте , а также с помощью мессенджера Viber можно подписаться на газеты и журналы со значительными скидками. В центральных отделениях почтовой связи Владивостока и городов Приморья для подписчиков организуются встречи с редакциями газет,сообщает ЕНВ.

В дни декады подписки Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно.

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен Экспертным советом и превысил 2 500 наименований.

"Всероссийские декады подписки – отличная возможность для читателей подписаться на издания с хорошей скидкой (до 40%), а издателям – нарастить тиражи. Эта акция становится все более популярной. В предыдущую декаду, которая прошла в декабре 2016 года, было оформлено около 3 млн подписок", – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке "Дерево добра", в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки. Акция "Дерево добра" проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Метки: почта России, скидки

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