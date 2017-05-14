Китайские ракетные войска провели испытания новых типов ракет

В Бохайском море завершились китайские ракетные испытания, которые были направлены к западу от Корейского полуострова. Испытания проводились в Противоракетном комплексе подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности, сообщает ЕНВ.

"Ракетные войска Народно-освободительной армии в последние дни провели испытание нового типа ракет где-то в Бохайском море, и достигли желаемых результатов", - говорится в заявлении министерства, опубликованном во вторник.

В заявлении не говорилось о том, какая ракета была испытана или когда был произведен запуск. Тем не менее, эксперты сообщают, что испытания было нацелены на Южную Корею и Соединенные Штаты. По их мнению, такое открытое военное испытание ракет явилось ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны в Южной Корее в апреле этого года.

Как сообщает китайская сторона, испытание проведено с целью преодоления угрозы национальной безопасности.

Военные аналитики отметили, что объявление "о ракетном испытании" явилось ответом на развертывание в Южной Корее противоракетной системы "Территория высокогорной зоны" (THAAD), построенной США. Объявление появилось после того, как в прошлом месяце представитель министерства обороны Ян Юйцзюнь сказал, что Китай будет проводить тренировки с применением огнестрельного вооружение и проверять новое оружие, чтобы защитить свою безопасность в ответ на развертывание THAAD.

Американские военные начали устанавливать первые элементы системы в Южной Корее в конце прошлого месяца. Это произошло после того, как Северная Корея выпустила четыре ракеты, которые, по ее словам, были частью подготовки против американских баз в Японии.

Гонконгский военный аналитик Лян Гоолян считает, что китайская ракета могла быть запущена с северо-запада материка, примерно, в провинции Синьцзян или Ганьсу, с боеголовкой, приземляющейся в Бохайском море.

"Ракета может быть запущена с северо-запада на восток Ракетными войсками с дальностью полета 2000 км или выше. Скорее всего, это усовершенствованный DF-26B среднего уровня, модифицированный вариант DF-26 - новое поколение ракет серии "Dongfeng", - сказал Лян Гоолян.

Представители научно-исследовательского института стратегических исследований и оборонных исследований считают, что "Проверка запуска может включать в себя варианты новых типов ракет, в том числе DF-21, DF-26 и другие типы ракет серии "Dongfeng".

По их сообщениям, Бохайское море в течение нескольких лет было площадкой для посадки всех испытаний ракет с морской ракетой. "Ракетные испытания вблизи Восточного моря могут привести к сдерживанию некоторых стран", - сообщил Чжоу Лонг.

Военный наблюдатель из Макао, Антони Вонг Донг, сообщил, что данное испытание также может быть нацелено на Вашингтон, который отправил две ударные группы авианосцев в акваторию Корейского полуострова.

"Испытательная ракета может быть новой модифицированной противокорабельной ракетой DF-26A, запущенной с испытательного полигона морского оружия в южной провинции Ляонин", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, в апреле этого года американская военно-морская группа Карла Винсона провела военно-морские учения с южнокорейским флотом и японскими морскими силами самообороны на Корейском полуострове. Согласно их сообщению, ещё один корабль, Рональд Рейган, присоединится к группе перевозчиков в конце этого месяца.