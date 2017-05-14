Приморцы могут потерять неоформленные земельные участки

Департамент информационной политики Приморского края напоминает о необходимости оформления права собственности на земельные участки или объекты капитального строительства для тех граждан, кто до сих пор этого не сделал, сообщает ЕНВ.

"Если вы владеете земельным участком или объектом капитального строительства, но по каким-то причинам не зарегистрировали права в Росреестре или ваш земельный участок имеет статус "ранее учтенный" и его границы не внесены в кадастр недвижимости, вы должны оформить свои права надлежащим образом, обратившись в Росреестр по Приморскому краю или письменно в произвольной форме уведомить администрацию муниципального района или городского округа", - говорится в обращении и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Ильи Терехова.

К уведомлению можете приложить копию одного из следующих документов:

акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его полномочий и в порядке, установленном законодательством, действующим в месте издания такого акта на момент его издания; акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания; выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный земельный участок; иные документы, устанавливающие или удостоверяющие право такого гражданина на данный земельный участок, удостоверенные до 29 октября 2001 года, в том числе: o типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома на праве личной собственности, заключенный гражданином с исполнительным комитетом местной администрации в период до 1991 года; o выписка из поземельной книги; o выписка из похозяйственной книги, выдаваемая органом местного самоуправления по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 7 марта 2012 года № П/103 "Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок"; o решение администрации совхоза, колхоза, предприятия, организации, учреждения или профсоюзного комитета о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома, принятое на основании акта уполномоченного органа до 1991 года; o справка из архива, удостоверяющая наличие в архиве акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка, со ссылкой на указанный акт; o типовые договоры на возведение индивидуального жилого дома, заключенные с управлением коммунального хозяйства до 1991 года; o договоры о предоставлении земельных участков под строительство жилых домов на праве личной собственности, заключенные после 26 августа 1948 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года "О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов"; o решения органов государственной власти об утверждении списочного состава членов дачных, садоводческих, огороднических и иных некоммерческих объединений граждан (СОТ, ДСК ГСПК и других) с указанием их фамилий, имен, отчеств, принятые до 1991 года.

"Если у вас отсутствуют такие документы, но Вы фактически используете земельный участок, вы также обращаетесь с уведомлением в администрацию муниципального района или городского округа для того, чтобы сведения были размещены в информационной системе. Одновременно вы должны принять меры по оформлению прав на объекты недвижимости и земельные участки. Через шесть месяцев сведения о не оформленных в установленном порядке объектах недвижимости и земельных участках, будут удалены из информационной системы", - отметили в департаменте.

Важно направить уведомление, чтобы избежать судебных тяжб с лицами, оформившими права на земельный участок по закону "О дальневосточном гектаре".