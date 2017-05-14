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Экономика

13 мая 2017, 12:20
Главгосэкспертиза одобртла проект Восточной нефтехимической компании

Главгосэкспертиза одобрила проект Восточной нефтехимической компании возле Находки

Производственная мощность составит 12 миллионов тон сырья в год

Главгосэкспертиза России выпустила положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств для Восточной нефтехимической компании, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" основана ПАО "НК "Роснефть" для реализации плана по созданию в Приморском крае нефтехимического комплекса. О необходимости строительства подобного комплекса возле Находки говорили еще в Советском Союзе, и первоначальный проект был утвержден Советом Министров РСФСР 1 августа 1974 года, но в то время он реализован не был.

29 декабря 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросу поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса. В том числе, в Приморском крае будет создана новая территория опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический", чьим якорным резидентом и станет ВНХК.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предполагает строительство на территории ТОРакомплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску автомобильного бензина, керосина,дизельногои бункеровочноготоплива.Цель проекта - обеспечение растущегоспроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию, а также стимулирование созданиянефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе. При этом продукция будет поступать не только на внутренний рынок, но и уходить на экспорт в страныАзиатско-Тихоокеанского региона.

Строительство и ввод объекта в эксплуатацию, согласно проекту, одобренному Главгосэкспертизой России,будут проходить в два этапа. Первыйпредусматривает возведениенефтеперерабатывающего комплекса, производственная мощность которого составит 12 миллионов тон сырья в год. В ходе второго этапа построят нефтехимический комплекс мощностью 3,4 миллионов тонн в год, что позволит запустить производство моноэтиленгликоля, линейных альфа-олефинов, полиэтилена и полипропилена.

Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств Акционерного общества "Восточная нефтехимическая компания".

Метки: ВНХК, Главгосэкспертиза, Роснефть

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