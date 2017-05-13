Банк России отозвал лицензию у страхового брокера "Страховой дом "Восточные брокеры"

Центральный банк России отозвал лицензию у ООО "Страховой дом "Восточные брокеры", из-за отказа от осуществления своей деятельности, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт регулятора.

Лицензия, как уточняется в документах, отозвана с 11 мая, однако на сайте ЦБ приказ появился в пятницу, 12 мая.

Лицензия ООО "Страховой дом "Восточные брокеры", как пояснили в Центробанке, была отозвана из-за "добровольного отказа субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности".

ООО "Страховой дом "Восточные брокеры" зарегистрировано в ноябре 2004 года во Владивостоке. Основная специализация компании – оказание страховых услуг сельхозпроизводителям (страхование сельскохозяйственной техники, страхование урожая, страхование крупного рогатого скота и др.). Компания, в том числе, осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами, предоставлению посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества, а также клиринговую деятельность. ООО "Страховой дом "Восточные брокеры" – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 35-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится во Владивостоке. Участниками общества являются физические лица – Андрей Приходько (55%) и Игорь Ворнаков (45%). В 2015 году компания заключила 9 356 договоров страхования (из них 9 347 договоров с физическими лицами и 9 договоров – с юридическими лицами) и 7 договоров перестрахования (все – по факультативной форме). Доход брокера за 2015 год составил 10,18 млн. рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 17,08 млн. рублей. Уставный капитал – 300 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Напомним, накануне ЦБ отложил на год условия по рейтингу к активам страховщиков. Таким образом, крайний срок назначили на 30 июня 2018 года. До этого времени страховщики могут иметь некоторые ценные бумаги без рейтингов АКРА или "Эксперт РА". Иначе страховщикам бы пришлось перекладывать из компаний-эмитентов активы на 237 млрд рублей.