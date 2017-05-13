Десантный катер сорвал военно-морские учения в Тихом океане

Накануне французский десантный катер сел на мель у острова Гуам, сорвав военно-морские учения США, Великобритании, Франции и Японии. Учения должны были начаться в указанном районе в пятницу, 12 мая, сообщает ЕНВ.

Как сообщает агентство Reuters, в рамках учений военные должны были провести высадку десанта с борта "Мистраля" на американский остров Гуам. Однако теперь сроки придется пересмотреть, заявил в ходе брифинга начальник штаба американских ВМС капитан Джефф Гримес.

По словам Гримеса, эксперты сейчас заняты изучением океана и атмосферы. Ведомства всех уровней пытаются разобраться в ситуации, отмечает капитан.

"Я отдал приказ остановить все операции, связанные с этими учениями, пока мы не закончим проводить оценку ситуации, так как сейчас мы собираем факты", - резюмирует спикер.

В учениях должен принять участие транспортно-десантный корабль "Мистраль". С его борта взлетят британские и японские вертолеты. На "Мистрале" размещались морпехи США, когда французский катер сел на мель. Представитель базы ВМС США заверяет, что в результате инцидента с мелью не отмечен разлив топлива. Пострадавших нет.