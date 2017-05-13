Федеральные органы власти будут отчитываться перед областными депутатам

Сенаторы и депутаты внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наделении законодательных органов власти субъектов РФ полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти об их работе. Изменения предлагается внести в законы о статусах члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, а также об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ, сообщает ЕНВ.

С такой законодательной инициативой выступили председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В частности, речь идет о "праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами".

Изменения предлагается внести в законы о статусах члена Совфеда и депутата Госдумы, а также об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов.

Вместе с тем, указала Валентина Матвиенко, пока такого взаимодействия нет на уровне субъектов РФ, между региональными парламентами и территориальными структурами федеральных министерств и ведомств. "Сейчас, по сути, вообще не существует механизма представления информации о результатах деятельности этих структур органам законодательной власти субъектов Федерации. Законопроект снимает этот пробел в законодательстве", - объяснила спикер Совфеда.

По ее словам, благодаря предлагаемым нормам законодательные органы субъектов РФ получат возможность использовать в своей работе актуальную и достоверную информацию о социально-экономическом положении в регионах.

"Это положительно скажется и на управлении страной в целом, поскольку основная практическая работа по реализации намеченного происходит именно в регионах. Закон даст в руки региональных парламентариев инструмент влияния на этот процесс", - отметила Валентина Матвиенко.

Параллельно полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти об их работе наделяются региональные заксобрания.

"Введение обязанности руководителям региональных управлений федеральных структурам отчитываться о своей работе перед депутатами законодательного органа субъекта – хорошая и нужная инициатива, - уверен депутат Госдумы, руководитель Межрегионального координационного совета "Единой России" Сергей Сопчук. - Это не просто повысит статус законодателей, но и сделает их работу более эффективной. Плюс федеральные структуры получат обратную связь от представителей территорий. Я всегда был сторонником таких отчетов. И в третьем созыве Законодательного Собрания Приморского края существовала такая практика. Скажу, что мы владели тогда более полной информацией о ситуации в регионе, и это очень помогало депутатскому корпусу в работе. Сейчас в Законодательном Собрании регулярно выступает глава УМВД. Он, как и губернатор, обязан это делать по закону. Важно, чтобы такие отчеты происходили на заседаниях Законодательного Собрания, участие в которых принимают все парламентарии. Тогда каждый депутат от имени своих избирателей сможет задать вопросы и получить ответы, причем публично".

Ведущий политолог Приморья, заведующая кафедрой ДВФУ Наталья Коломейцева считает, что инициатива об отчете глав территориальных управлений федеральных органов перед депутатами законодательных собраний не только повысит статус региональных законодателей и увеличит эффективность их работы, но и даст регионам больше полномочий во взаимоотношениях с федеральными органами власти, которых зачастую им не хватает для обеспечения защиты прав граждан на местах и проведения региональной политики.



Директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, напротив, уверен, что данные поправки на легальном уровне закрепят во многом существующие взаимоотношения между "регионалами" и "федералами" в российских субъектах.

"Любой глава региона стремится наладить взаимоотношения не столько с законодателями, сколько и с федеральными структурами, прежде всего, с силовиками. От этих поправок выиграют, в первую очередь, те регионы в которых высок уровень консолидации губернатора с законодательным органом, то есть, в том числе, и Приморский край. Таким образом, глава региона получает реальные возможности давления на федеральные территориальные структуры", - полагает эксперт.