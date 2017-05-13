Приморские компании могут лишиться возможности поставок меда в Китай

Россельхознадзор в начале мая опубликовал на своем сайте информацию о том, что в меде, который экспортировала в Китай компания "Медовик Алтая" (Калманский район), найдены остатки антибиотиков. В случае повторного выявления в поставляемом российском мёде остатков лекарственных средств, запрещенных для использования в Китае, может быть введен полный запрет экспорта мёда из Российской Федерации в эту страну, сообщает ЕНВ.

Как сообщает Россельхознадзор, согласно информации Главного государственного управления Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) направленной в адрес Россельхознадзора (г. Москва), в меде, выработанном предприятием ООО "Медовик Алтая" были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае. В алтайском мёде обнаружены остатки метронидазола, фуразолидона, и фурацилина, являющихся лекарственными препаратами противомикробного действия, а также антибиотика широкого спектра действия хлорамфеникола.

AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт данного вида продукции из Российской Федерации.

В связи с этим, Россельхознадзор обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения требований КНР при экспорте пчеловодческой продукции, а также проведения мониторинговых исследований продукции по показателям безопасности.

Руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая" Сергей Нелюбов в интервью порталу "Алтапресс" отметил, что Китай предъявил претензии к продукции "Медовика Алтая" еще в августе 2016 года. И уже через месяц компания решила проблему. Почему Россельхознадзор рассказал об этом только сейчас, Нелюбов не знает.

"Китай — один из крупнейших производителей и импортеров меда в мире. До августа 2016 года этой страной не было предъявлено требований относительно содержания антибиотиков в меде, который ввозился на ее территорию. В прошлом году произошло сильное оживление экспорта российского меда в Китай в связи с выгодным курсом рубля. Чтобы еще сильнее контролировать количество и качество вводимой продукции, были предъявлены дополнительные требования к ее составу, касающиеся антибиотиков", - сообщил Сергей Нелюбов.

По словам Сергея Нелюбова, "Медовик Алтая" — самый крупный экспортер меда в Китай из Алтайского края. Компания поставляет мед в эту страну уже несколько лет. Компания стала первым в России экспортером меда, к которому китайцы предъявили претензии. Это случилось в августе 2016 года.

"Метронидазол, фуразолидон, хлорамфеникол, фурацилин — это самые обычные антибиотики, которые используют все пчеловоды для лечения пчел от распространенных болезней. Без этих препаратов они погибнут. В мед антибиотики попадают естественным способом из организма пчелы, - рассказал представитель компании. - Мы начали искать лабораторию, в которой можно было бы проверить мед по китайским стандартам и узнали, что в России таких нет. Самый точный анализ делают в лаборатории при Россельхознадзоре, но и там не способны обнаружить антибиотик в меде, если он содержится в тех количествах, которые указаны в китайских стандартах. Поэтому мы приняли решение создать собственную лабораторию у себя на производстве. Она начала работать в сентябре 2016 года, и до сих пор в стране у нее нет аналогов. Справедливости ради стоит сказать, что из девяти партий меда, которые мы отправили в Китай, претензии возникли только к одной. Уже после нас другие компании-экспортеры меда столкнулись с теми же проблемами. Таких предприятий немало, среди них есть и алтайские".

Как сообщили в отделе государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в случае введения Поднебесной ограничений на ввоз российской пчеловодческой продукции, под запрет подпадут 10 предприятий Приморского края, имеющих право поставок своей продукции в КНР.