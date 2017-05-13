Жителя Владивостока будут судить за попытку продать шкуру амурского тигра

В декабре 2016 года в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, задержан 24-летний житель Владивостока, который привез шкуру Амурского тигра в Уссурийск и пытался ее реализовать, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователи направили шкуру на проведение биологической судебной экспертизы. Эксперты АНО "Центр Амурский тигр" подтвердили, что представленная на исследование шкура животного принадлежит к особи подвида амурский тигр (Panthera tigris altaica), который находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации, а также подпадает под действие конвенции СИТЕС: охота на этих животных запрещена.

Возраст животного на момент гибели составлял 1,5 - 2 года. Его смерть наступила более 2 лет назад в зимнее время года. Ущерб, причиненный государству, превысил 1,5 млн рублей.

На допросе задержанный дал признательные показания, пояснив, что приобрел шкуру амурского тигра у малознакомого мужчины с целью дальнейшей реализации и извлечения выгоды.

В ходе следствия собраны доказательства причастности фигуранта уголовного дела к совершению экологического преступления. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.