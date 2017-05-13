В Китае открывается саммит "Один пояс — один путь"

Высокопоставленные политики из более чем 100 стран мира, включая 29 глав правительств и государств, 14–15 мая соберутся в пригороде Пекина. Там пройдет саммит "Один пояс — один путь", сообщает ЕНВ.

Проект "Один пояс — один путь", трансформировавшийся из "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП) и "Морского Шелкового пути XXI века", был выдвинут китайским лидером Си Цзиньпином осенью 2013 года. Он подразумевает создание глобальных транспортных инфраструктурных сетей, в которые могут быть вовлечены до 60 стран на трех континентах — в Азии, Европе и Африке.

В первую очередь масштабный проект, контуры которого еще не до конца очерчены, нацелен на облегчение вывоза китайских товаров за рубеж и косвенно — на закрепление имиджа Китая как главного интеграционного полюса в мире на фоне антиглобалистских настроений в первой крупнейшей экономике мира — США.

В мае 2015 года в ходе визита председателя Си Цзиньпина в Москву Россия и Китай подписали совместное заявление о сотрудничестве в этом направлении и даже выдвинули ряд совместных инициатив на последующих Восточных экономических форумах.

В перспективе Москва и Пекин настроены на создание зоны свободной торговли. На более кратком временном участке надежды России с подключением к "Шелковому пути" связаны с развитием Дальнего Востока и отчасти Сибири. В этом контексте речь идет о создании экономического коридора Китай–Монголия–Россия и международных транспортных комплексов "Приморье-1" (для транзита грузов из провинции Хэйлунцзян через порты Владивостока и Находки) и "Приморье-2" (для вывоза грузов из провинции Цзилинь через порт Зарубино).

В 2016 году объем китайско-российской торговли вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 69,53 млрд. долл. США. Среди первых десяти крупнейших торговых партнеров Китая Россия первой добилась положительно роста торгового оборота с КНР, Китай продолжает сохранять статус крупнейшего торгового партнера России. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе-апреле 2017 года объем китайско-российской торговли составил 24,73 млрд. долларов США, увеличившись на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный отрезок времени экспорт Китая в Россию вырос на 22% до 11,65 млрд. долларов, а импорт российских товаров в Китай достиг 13,07 млрд. долларов с приростом на 30,1%.

Для реализации потенциала российско-китайских торговых отношений обеим сторонам нужно переходить от торговли товарами к торговле инвестиционными проектами и развивать долгосрочные проекты сотрудничества. Об этом заявил в четверг посол РФ в КНР Андрей Денисов на пресс-конференции, посвященной саммиту.

"Фактически руководители наших стран поставили перед нами две задачи: первая задача - это создание в регионе сбалансированной транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, вторая - поэтапное упрощение условий торговли, финансового сотрудничества и инвестиционной деятельности на евразийском пространстве", - подчеркнул дипломат.

Андрей Денисов отметил, что с учетом характера партнерских отношений между РФ и КНР и в соответствии с личной договоренностью глав двух государств, президент РФ Владимир Путин примет участие в Форуме "Пояса и пути" в Пекине, и при том самое активное.

"Мы хотели бы и, собственно, подали заявку на участие во всех мероприятиях форума, как с участием глав государств, так и с участием руководителей правительств. Причем на каждой панельной дискуссии мы хотели бы выступить на уровне министра с развернутыми соображениями о перспективах интеграционного сотрудничества", - рассказал дипломат.

По данным газеты "Известия" проект "Один пояс — один путь" носит исключительно экономический характер, однако даже состав участников саммита намекает на то, что многие видят в нем и политический подтекст. Премьер Индии, крайне настороженно относящейся к строительству одной из секций Пути через спорную территорию Кашмира, на саммит не поедет. А из западных стран, где китайская инициатива также вызывает определенное недоверие, Италия стала единственной страной "большой семерки", чей премьер посетит саммит.

А вот лидеры Чили и Аргентины, которые в силу географии к "Пути" никак не причастны, напротив, решили стать гостями встречи.