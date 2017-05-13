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Политика

12 мая 2017, 12:30
Муниципальным служащим сократили отпуска

Муниципальным служащим сократили отпуска

Согласно закону, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет сокращаются с 15 до 10 дней

В пятницу, 12 мая, вступает в силу подписанный Президентом РФ закон, уточняющий условия предоставления отпуска муниципальным служащим. Федеральным законом устанавливается единая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска этой категории служащих в 30 календарных дней, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Кроме того, согласно закону, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет для таких служащих сокращаются с максимально возможного числа в 15 до 10 календарных дней.

При этом муниципальным служащим с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в три календарных дня.

Муниципалы также могут воспользоваться неиспользованными днями отпуска или получить компенсацию за них.

Кстати, этот федеральный закон является законодательной инициативой Архангельского областного собрания депутатов, которое внесло в октябре прошлого года в Государственную Думу законопроект об унификации отпусков государственных и муниципальных служащих.

Архангельские законодатели обратили внимание на то, что обновлённый в июне 2016 года Федеральный закон "О государственной гражданской службе" урезал некоторые параметры отпусков госслужащих. Так, высшей и главной группам он был сокращён с 35 до 30 суток, надбавка за ненормированный рабочий день - уменьшена, а надбавка за стаж - дифференцирована.

Но на отпуска муниципалов новшества не распространялись, хотя по Закону "О муниципальной службе" её взаимосвязь с гражданской службой "обеспечивается посредством соотносительности основных условий оплаты труда и соцгарантий".

Исходя из этого, архангельские депутаты и предложили сделать правовые нормы, имеющие отношение к отпускам муниципалов, такими же, как у госслужащих.

Коллеги из обеих палат федерального парламента с ними согласились, и Президент подписал соответствующий федеральный закон.

Метки: муниципальный служащий, отпуск

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