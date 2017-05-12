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Экономика

12 мая 2017, 10:30
"Рыбозавод Славянка" создаст рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье

"Рыбозавод Славянка" создаст рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье

Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн. рублей

Компания "Рыбозавод Славянка" проведет техническое переоборудование рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива в Хасанском районе. Резидент Cвободного порта Владивосток планирует возобновить рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов. Плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

По словам генерального директора компании "Рыбозавод Славянка" Игоря Вишневского, основная задача проекта обеспечить население Приморского края широким ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам и выйти на внешний рынок с конкурентоспособной российской продукцией глубокой переработки.

"Получение статуса резидента Свободного порта Владивосток позволит воспользоваться налоговыми и другими преференциями, предусмотренными программой развития Дальнего Востока и направить дополнительные средства на расширение объемов собственного производства, а также увеличить коммерческую и инвестиционную привлекательность предприятия, при продвижении нашей продукции на внешнем рынке. Запуск проекта обеспечит более 30 новых рабочих мест, оплату налогов, тем самым, способствуя развитию социальной и экономической сфер нашего региона", - сообщил Игорь Вишневский.

Проектом предусмотрена покупка и установка дополнительного рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов. Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн. рублей.

Технология рыбоперерабатывающего комплекса предполагает первичную и глубокую переработку рыбы от ее вылова до отправки на собственный склад-холодильник в виде мороженых блоков или отдельных рыбин, фарша или филе. Применение технологии безотходности производства позволит эффективно использовать биоресурсы акватории региона. Весь выловленный объем продукции будет доставляться на рыбозавод для дальнейшей переработки.

В планах инвестора приобрести и установить необходимое оборудование до июля текущего года. Запуск проекта состоится в третьем квартале 2017 года.

Как подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, развитие рыбохозяйственного комплекса макрорегиона позволит за три-пять лет привлечь до 150 млн. рублей инвестиций.

"Рыбная отрасль способна сделать мощный вклад в развитие Дальнего Востока. По нашим оценкам, реализация мероприятий, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса ДФО, обеспечит в ближайшие три-пять лет приток инвестиций в объеме свыше 150 млрд рублей. При текущей инвестиционной активности в отрасли эта цифра может быть достигнута в течение 30 лет", - резюмировал глава ведомства.

Метки: Минвостокразвития, рыбозавод, Свободный порт Владивосток

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