Из Красноярска открываются новые авиарейсы в Благовещенск и Владивосток

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" будет совершать регулярные рейсы из международного аэропорта Емельяново по маршруту "Красноярск–Благовещенск–Владивосток" с 26 мая по 27 октября 2017 года, сообщает ЕНВ.

Перевозчик планирует выполнять рейсы два раза в неделю по пятницам и понедельникам. Время полета из Красноярска в Благовещенск в 4 часа 05 минут. Продолжительность полета рейса "Благовещенск–Владивосток" - 2 часа 15 минут. Общее время полета по маршруту "Красноярск–Благовещенск–Владивосток" 7 часов 30 минут.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Ан-148-100. На данных направлениях предусмотрен льготный тариф "Социальный" для молодежи до 24 лет и пенсионеров: женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет. Покупка билета по льготному тарифу возможна только в авиакассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Помимо рейсов "Саратовских авиалиний" в Благовещенск из Красноярска жители края могут улететь авиакомпанией "ИрАэро" один раз в неделю, по воскресеньям, во Владивосток - авиакомпанией "Аврора", ежедневно с пересадкой в аэропорту Хабаровска.