Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

12 мая 2017, 00:00
Из Красноярска открываются новые рейсы в Благовещенск и Владивосток

Из Красноярска открываются новые авиарейсы в Благовещенск и Владивосток

Общее время полета по маршруту "Красноярск–Благовещенск–Владивосток" 7 часов 30 минут

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" будет совершать регулярные рейсы из международного аэропорта Емельяново по маршруту "Красноярск–Благовещенск–Владивосток" с 26 мая по 27 октября 2017 года, сообщает ЕНВ.

Перевозчик планирует выполнять рейсы два раза в неделю по пятницам и понедельникам. Время полета из Красноярска в Благовещенск в 4 часа 05 минут. Продолжительность полета рейса "Благовещенск–Владивосток" - 2 часа 15 минут. Общее время полета по маршруту "Красноярск–Благовещенск–Владивосток" 7 часов 30 минут.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Ан-148-100. На данных направлениях предусмотрен льготный тариф "Социальный" для молодежи до 24 лет и пенсионеров: женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет. Покупка билета по льготному тарифу возможна только в авиакассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Помимо рейсов "Саратовских авиалиний" в Благовещенск из Красноярска жители края могут улететь авиакомпанией "ИрАэро" один раз в неделю, по воскресеньям, во Владивосток - авиакомпанией "Аврора", ежедневно с пересадкой в аэропорту Хабаровска.

Метки: авиарейс, Саратовские авиалинии

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Муниципальным служащим сократили отпускаМуниципальным служащим сократили отпуска
сегодня, 12:30
Согласно закону, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет сокращаются с 15 до 10 дней
"Рыбозавод Славянка" создаст рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье"Рыбозавод Славянка" создаст рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье
сегодня, 10:30
Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн. рублей
Ученые ТИНРО-Центра представили прогноз лососевой путины на 2017 годУченые ТИНРО-Центра представили прогноз лососевой путины на 2017 год
сегодня, 10:20
Почти 320 тыс. тонн лососей могут добыть рыбаки в Дальневосточном бассейне

От первого лица

Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"

Самые популярные

Горячие обсуждения

08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ? 2
05.05.2017 12:30
Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ 1
06.05.2017 17:50
"Газпром" и Китайская нефтяная корпорация проложат газопровод из Якутии в КНР 1
10.05.2017 13:30
Международный сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" издан во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+