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Общество

12 мая 2017, 09:00
В Приморье будет создана плантация корейского кедра

В Приморье будет создана плантация корейского кедра

Ее заложение произойдет 15 мая

Лесосеменная плантация корейского кедра будет посажена 15 мая, в День кедра в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии молодежью Приморского края, победителями "Лесной олимпиады", сообщает ЕНВ.

Участие во всемирном Дне кедра – своеобразная награда победителям регионального научного экологического конкурса. Это своеобразная награда для самых отличившихся участников акции "Лесная олимпиада - 2017", организатором которого при поддержке WWF России уже 14 лет является ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края".

Как сообщают организаторы, в 2017 году высокая миссия по посадке кедра корейского была доверена талантливой молодежи приморья. Участие в олимпиаде приняли 460 ребят, призерами стали более 111 из них.

Организаторами экологических праздников День кедра в этом году будет проведен в Приморской государственной сельскохозяйственной академии в селе Каменушка Уссурийского района. Здесь пройдет экскурсия "Посев и выращивание посадочного материала кедра корейского", которую проведут представители Института лесного и лесопаркового хозяйства. Участники смогут наблюдать лесосеменные и прививочные плантации кедра, познакомятся с технологиями его выращивания. Также в День кедра будет заложена абсолютно новая плантация кедрового леса, которые организаторы надеются увидеть в будущем. Предполагается, что через три года уже будут выращены первые кедровые деревья.

"День кедра в Приморском крае отмечается уже семь лет. Поскольку в 2010 году на Дальнем Востоке были произведены интенсивные рубки кедра, мы решили создать акцию, которая позволит обратить внимание на данную проблему. Также по общему требованию сейчас вырубка кедровых массивов полностью запрещена. Сейчас настал тот момент, когда мы должны восстановить ценные породы деревьев. Наши сотрудники рассчитывают, что общая работа не только позволит сохранить породу деревьев, но и вырастить новые кедровые массивы для лесных хозяйств края", - рассказал главный координатор лесных проектов Амурского филиала WWF Евгений Лепешкин.

Ранее Институт лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии при поддержке WWF России приступил к созданию учебного модельного леса и восстановлению лесного питомника. Так, для того, чтобы восстановить лесные пространства в районе обитания тигра и леопарда, требуется большое количество сеянцев кедра корейского и других ценных древесных пород. WWF России помог юридически закрепить за ПГСХА право на бессрочное пользование территорией модельного леса площадью 29 тысяч гектаров.

Данный участок богатейших по биологическому разнообразию чернопихтовых хвойно-широколиственных лесов непосредственно примыкает к границе Уссурийского заповедника. Он представляет огромную ценность и для сохранения амурского тигра, и для демонстрации возможностей ведения на Дальнем Востоке России устойчивого лесопользования, и для практического обучения студентов.

Метки: WWF, Кедр

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