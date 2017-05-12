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Экономика

12 мая 2017, 10:20
Учетные ТИНРО-Центр представили прогноз лососевой путины 2017

Ученые ТИНРО-Центра представили прогноз лососевой путины на 2017 год

Почти 320 тыс. тонн лососей могут добыть рыбаки в Дальневосточном бассейне

Путинный прогноз "Лососи-2017" представлен на заседании биологической секции Ученого совета в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственной центре (ТИНРО-Центре). Документ продолжает серию путинных прогнозов ТИНРО-Центра для информирования рыбаков о состоянии популяций водных биоресурсов, их ожидаемом распределении и содействия эффективности промысла, сообщает ЕНВ.

В представленном прогнозе даны сведения о путине предыдущих лет, приведены ожидаемые синоптические условия, динамика вылова лососей по видам, по районам и пятидневкам, даны рекомендации по используемым орудиям лова, приведены нормативы по выпускаемой продукции из лососей, а также анализ импорта и экспорта лососей из России.

Рекомендованный вылов лососей в Дальневосточном бассейне в 2017 году, согласно решению Отраслевого совета по промысловому прогнозированию (31.01.2017 г.), составляет 319,8 тыс. тонн. Предстоящая путина будет базироваться на горбуше восточнокамчатских стад, рекомендуемый вылов которой составит 76,4 тыс. тонн, на западнокамчатской горбуше – 20 тыс. тонн, восточносахалинской – 20 тыс. тонн, североохотоморской – 14,8 тыс. тонн и южнокурильской – 6,5 тыс. тонн. В целом по бассейну рекомендуемый вылов горбуши прогнозируется на уровне 143,6 тыс. тонн.

Второе место по вылову в бассейне занимает кета – 119 тыс. тонн. Высокие уловы ожидаются на Амуре – 35,1 тыс. тонн, на восточном побережье Камчатки – 24,2 тыс. тонн, на западном побережье Камчатки – 13 тыс. тонн и примерно такие же объемы на материковом побережье Охотского моря, Южных Курилах и на восточном побережье Сахалина.

Многочисленными в последние годы остаются прогнозируемые уловы нерки у побережья западной и восточной Камчатки. В текущем году здесь прогнозируется выловить соответственно 26,5 и 17,2 тыс. тонн нерки. Общий рекомендуемый вылов нерки на Дальнем Востоке определен в объёме 46,2 тыс. тонн.

Доля остальных видов лососей незначительна.

Лососевая путина начнется в начале июня ловом нерки и чавычи на восточной Камчатке. Июль-август – период рунного хода горбуши, нерки и кеты во всех остальных районах. В сентябре масштабный промысел кеты будет проходить на Сахалине, Курильских островах и Амуре.

Учетные съемки ТИНРО-Центра в Охотском море осенью 2016 года подтвердили более низкий по сравнению с предыдущими годами уровень ската сеголеток горбуши охотоморских стад. Поэтому обильных подходов горбуши в большинстве районов Охотского моря не предвидится, ситуацию может улучшить только высокая выживаемость в океане. Согласно материалам прогнозов региональных институтов, подход горбуши в 2017 году в охотоморский бассейн ожидается в объеме 107,9 млн производителей, из которых к вылову предлагается 49 млн экземпляров.

Результаты экспедиций ТИНРО-Центра, включающие тотальные учеты лососей на путях нерестовой миграции в 2017 году в СЗТО, послужат информационной базой для оперативной корректировки прогноза в некоторых регионах Дальневосточного бассейна.

Ученый совет одобрил представленный прогноз и рекомендовал подготовить его к распространению среди пользователей.

Метки: лососевая путина 2017, прогноз, ТИНРО-Центр

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