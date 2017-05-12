"Балтика" пытается отменить регистрацию товарного знака Kuyadom в Китае

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, подала иск всуд об обжаловании решения Апелляционного совета Китайской Народной Республики, ранее отказавшего в аннулировании регистрации товарного знака Kuyadom. Таким образом компания защищает свое право на ведение бизнеса в Китае, рынок которого является одним из приоритетных для экспорта "Балтики", сообщает ЕНВ.

В 2013 году на полках магазинов в северо-восточных провинциях Китая появилась линейка под торговой маркой Kuyadom, которая внешне схожа до степени смешения с баночным пивом "Балтика 3", "Балтика 7", "Балтика 9". Более того, в торговых точках "Балтику" и Kuyadom зачастую размещают на одной полке.

"Китай является самым большим пивным рынком в мире и, конечно, представляет интерес для экспорта нашей компании. Мы развиваем бизнес здесь уже 12 лет. За это время нам удалось добиться серьезных успехов благодаря широкому разнообразию ассортимента, конкурентным ценам и профессиональному экспортному сервису. Сегоднядоля Китая в наших экспортных продажах составляет около 15% среди стран дальнего зарубежья. Наша стратегия на этом рынке заключается в построении бренда, который выбирают не только за цену, но в большей степени за качество и вкус. Копирование же нашей продукции свидетельствует о ее популярности. При этом, по нашему мнению, действия компании Kuyadom содержат признаки недобросовестной конкуренции, препятствуют развитию российского экспорта в Китай и увеличению товарооборота между странами, негативно влияют на имидж нашей компании и ее продукции, а также объемы экспорта "Балтики" в КНР.Поэтому мы будем пытаться сделать все возможное в рамках наших компетенций, чтобы защитить свои права, действуяс помощью как правовых, так и маркетинговых инструментов. Так, например, в 1 квартале 2017 года в продаже появились "Сибирский бочонок" и "Арсенальное", - сообщила директор по экспортным продажам и внутригрупповым поставкам Елена Вольгушева.

Предположительно продукция Kuyadom производится на территории Китая, однако в нарушение местного законодательства, упаковка Kuyadom не имеет информации на китайском языке: эти данные есть только на прикрепленных стикерах.На самой упаковке указывается, что продукция импортируется из России и Германии.

Свой словесный знак Kuyadom зарегистрировала в 2012 году. Затем она подала заявку на регистрацию комбинированного знака с изобразительными элементами и графическим оформлением, которые, по мнению российской пивоваренной компании, схожи со знаком "Балтики". В Китае продукция "Балтики" продается в премиальном сегменте импортного пива по цене 11–13 юаней (от 91,52 до 108,16 руб.). Kuyadom также позиционирует себя как импортное пиво, хотя оно производится в Китае. Цена китайского пива от 4 до 6 юаней (от 33 до 49,92 руб.).

Стоит отметить, что товарный знак "Балтика" впервые был зарегистрирован в Китае еще 21.01.2001. В целом, для защиты своих брендов на китайском рынке "Балтика" зарегистрировала 43 товарных знака, из них 10 – только для бренда "Балтика".

Несмотря на более раннюю регистрацию товарного знака "Балтика" в Китае, в 2013 году гражданином КНР была получена серия патентов (всего шесть) на внешний вид линейки Kuyadom, схожей до степени смешения с линейкой бренда "Балтика".

Сразу после появления Kuyadom на рынке Китая пивоваренная компания "Балтика" совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Китайской Народной Республикенеоднократно обращала внимание Главного Управления Торгово-Промышленной Администрации Китая (департамент торговых марок) на факт недобросовестной конкуренции со стороны Kuyadom.

В марте 2016 года "Балтика" обратилась с возражением против предоставления правовой охраны такому товарному знаку в Апелляционный совет патентного ведомства (the Trademark Reviewand Adjudication Board), ссылаясь на более ранний приоритет собственного вышеуказанного товарного знака. Однако 28 февраля 2017 года ведомство вынесло по возражению компании негативное решение, после чего "Балтика" подала иск об обжаловании решения Апелляционного совета Китайской Народной Республикив суд.

В результате неправомерных действий компании Kuyadom "Балтика" несет имиджевые и финансовые потери. "Балтика" реализует комплекс мер, направленных на защиту своих прав в Китае, действуя честно и открыто и следуя морально-этическим нормам ведения бизнеса.