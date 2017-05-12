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Япония

11 мая 2017, 19:40
Японцы переведут большинство машин на водород

Японцы переведут большинство машин на водород

По словам премьер-министра страны, необходимо первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода

Правительство Японии настроено перевести весь автотранспорт на водород. В 2020 году на японских дорогах будет около 40 тыс. автомобилей и автобусов с водородными топливными батареями. К 2025 году их количество увеличится до 200 тыс., а в 2030-м до 800 тыс., сообщает ЕНВ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверяет, что полный переход на экологически чистое топливо на основе водорода позволит со временем отказаться от использования нефти и природного газа.

"Наша цель - первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода", - говорит Синдзо Абэ.

Toyota два года назад начала серийный выпуск модели Mirai, который работает на водороде. Автомобиль имеет гибридный электроводородный "движок". Энергия производится с помощью окислительной реакции водорода в электрохимическом генераторе. Мощность электромотора составляет 136 лошадиных сил. Вместо вредного выхлопа двигатель производит чистую воду. Одной заправки хватит на 650 километров, и обойдется она на наши деньги в 4 рубля 15 копеек (бензиновый автомобиль съест 2470 рублей). Стоимость инновационного автомобиля в Японии составит около 60 тысяч долларов. Правительство страны уже объявило, что все покупатели новых экологичных авто будут субсидированы на сумму в размере 17 тысяч долларов.

Переход на водород значительно снизит цены на машины. Кроме того, в крупных городах Японии планируют построить сеть из 320 водородных заправочных станций.

Японское правительство также объявило о больших планах развития водородной энергетики в Токио перед Олимпиадой. Обещают, что будущие летние Олимпийские игры 2020 будут обслуживать только автомобили на водороде.

Метки: Toyota, водород, Япония

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