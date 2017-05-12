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Общество

11 мая 2017, 18:40
В Приморье дамский угодник обокрал своих жертв на 715 тысяч рублей

В Приморье дамский угодник обокрал своих жертв на 715 тысяч рублей

Обвиняемому грозит срок до 7 лет лишения свободы

Следственной частью следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовных дел по обвинению жителя Артема в совершении имущественных преступлений на территории Приморья. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 715 тысяч рублей, сообщает ЕНВ со ссыклой на МВД края.

В ходе предварительного следствия установлено, что 25-летний обвиняемый знакомился с женщинами, входил в доверие, после чего похищал их имущество.

Так, находясь в компании жительницы Владивостока, злоумышленник завладел ключами от автомобиля Субару Форестер, после чего похитил транспортное средство. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 300 тысяч рублей.

В Находке мужчина попросил у знакомой ключи от Хонды Фит, завладел иномаркой и перестал выходить на связь. Автомашину  впоследствии  обменял на другую. Позже женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.  

В Уссурийске  обвиняемый дважды сдал в наем арендованную им квартиру, выдавая за свое имущество. Согласно устным договоренностям, квартиросъёмщицы внесли предоплату в размере 15 и 8,5 тысяч рублей в счет обещанной аренды жилья. Получив деньги, злоумышленник скрылся, оставив потерпевших без денег и жилья.   

Во Владивостоке фигурант уголовного дела с сообщником открыто с применением насилия похитили кошелек с крупной суммой денег у посетителя бильярдного клуба.

Потерпевшие обратились в полицию. Следователем были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи  161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по двум эпизодам  части  3 статьи  158 УК РФ  (Кража, совершенная в крупном размере) и части 2 статьи  159 УК РФ (Мошенничество, совершенное  с причинением  значительного ущерба гражданину). Фигуранта заключили под стражу.

Производство следственных действий окончено. Уголовное  передано в суд для рассмотрения по существу. 

Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Метки: МВД, мошенничество

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