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Общество

11 мая 2017, 15:00
Во Владивостоке задержали крупную партию контрафактных кроссовок

Во Владивостоке задержали крупную партию контрафактных кроссовок

Вся контрафактная продукция изъята сотрудниками транспортной полиции

В ходе проведения операции "Контрафакт" сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте выявили крупную партию спортивной обуви мирового бренда с признаками контрафактности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД России по ДФО.

На территории железнодорожного тупика в вагоне, подготовленном к отправке, сотрудники транспортной полиции изъяли порядка трехсот пар спортивной обуви известного бренда.

Согласно справки представленной правообладателем товарного знака, ущерб компании составил 3 миллиона 256 тысяч рублей.

Вся контрафактная продукция изъята сотрудниками транспортной полиции и помещена на ответственное хранение.

В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Сотрудники транспортной полиции продолжают проведение оперативно-разыскных мероприятий направленных на установление лиц причастных к поставкам на территорию Российской Федерации контрафактного товара.

Метки: контрафакт, кроссовоки, МВД

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