Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Президент США Дональд Трамп выразил готовность наладить отношения с Россией. Это он продемонстрировал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ЕНВ.

Американский президент встретился с Лавровым в первый раз с момента вступления в должность президента США. Встреча состоялась в среду в Белом Доме.

Сообщается, что Трамп стремится улучшить двусторонние отношения, которые, как сообщается, находятся на самом низком уровне после "холодной войны". Он также подчеркнул необходимость совместных усилий для прекращения гражданской войны в Сирии. Трамп позже описал разговор с Лавровым как очень успешный.

Лавров приписывал администрации Трампа деловой подход и упор на достижение договоренностей. Он сообщил, что Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в июле, в кулуарах саммита G20 в Германии.

"Обсудили, прежде всего, наше взаимодействие на международной арене. Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров. — Президент США Дональд Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые и прагматичные отношения, а также решать проблемы".

В общей сложности встреча Лаврова и Трампа продолжалась чуть более часа.

Перед встречей с Трампом, Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Визит Тиллерсона в Россию в прошлом месяце открыл дорогу для диалога между двумя странами в условиях напряженности, связанной с атакой американской крылатой ракеты на сирийский военный аэродром.

На прошлой неделе Трамп говорил с Путиным по телефону.