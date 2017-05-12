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Южная Корея

11 мая 2017, 14:00
Новый президент Южной Кореи займется разрешением конфликта с КНДР

Новый президент Южной Кореи займется разрешением конфликта с КНДР

ЦРУ создало центр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) на следующий день после южнокорейских выборов, создало специальное подразделение (Korea Mission Center), которое будет решать проблему ядерной угрозы со стороны КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

ЦРУ объясняет, что американские власти пошли на такой шаг, чтобы "в полном объеме использовать ресурсы, возможности и полномочия агентства в решении ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР". Отмечается, что ЦРУ привлечет для работы в центре опытных сотрудников, которые смогут реализовать свой "творческий потенциал" в решении этой проблемы.

­­­"Создание Korea Mission Center позволит более целенаправленно направить усилия ЦРУ против серьезных угроз для Соединенных Штатов и их союзников исходящих от Северной Кореи", - сказал директор ЦРУ Майк Помпео.

По словам Муна Чжэ Ин, "центр будет набирать опытных сотрудников из ЦРУ", чтобы принести свой опыт и творческий потенциал для противодействия северокорейской угрозы.

"Я срочно приму меры, чтобы решить проблему с безопасностью," - заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в зале здания парламента.

Мун встретился с лидерами оппозиционных партий, прежде чем пройти простую церемонию приведения к присяге в парламенте, где его партия не имеет большинства, и пообещал скоординировать с ними действия по вопросам национальной безопасности.

В своем выступлении, 64-летний лидер страны, также обязался разорвать то, что он описал как сговор связей между бизнесом и государством, которые преследуют многих из семейных конгломератов Южной Кореи, известных как чеболи, и пообещал быть неподкупным.

Метки: Северная Корея, ЦРУ

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