Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

11 мая 2017, 13:30
Противодиверсионный катер "Грачонок" прибудет на Камчатку

Противодиверсионный катер "Грачонок" прибудет на Камчатку

Катер проекта 21980 предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях и пунктах базирования

В рамках программы модернизации и перевооружения Вооружённых Сил России, в ближайшее время в соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России поступит второй противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Это будет четвёртый катер на Тихоокеанском флоте, два катера данного проекта базируются в Приморье. После проведения государственных испытаний на АО "Восточная верфь" и подписания акта приёма-передачи, катер войдёт в состав Камчатской группировки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Новый скоростной маневренный катер многоцелевого назначения предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами условного противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему. Боевой корабль оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") — проект (тип) катера охраны водного района, разработанный для перевооружения Военно-Морского Флота РФ. Катера проекта 21980 предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе России при решении задач охраны и защиты государственной границы России. 

Основные тактико-технические данные: водоизмещение - 138 тонн, длина - 31 метр,  ширина - 9,5 метров, скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, скоростной маневренный катер многоцелевого назначения экипаж - 8 человек. 

Метки: Грачонок, Камчатка, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Муниципальным служащим сократили отпускаМуниципальным служащим сократили отпуска
сегодня, 12:30
Согласно закону, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет сокращаются с 15 до 10 дней
"Рыбозавод Славянка" создаст рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье"Рыбозавод Славянка" создаст рыбоперерабатывающий комплекс в Приморье
сегодня, 10:30
Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн. рублей
Ученые ТИНРО-Центра представили прогноз лососевой путины на 2017 годУченые ТИНРО-Центра представили прогноз лососевой путины на 2017 год
сегодня, 10:20
Почти 320 тыс. тонн лососей могут добыть рыбаки в Дальневосточном бассейне

От первого лица

Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"

Самые популярные

Горячие обсуждения

08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ? 2
05.05.2017 12:30
Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ 1
06.05.2017 17:50
"Газпром" и Китайская нефтяная корпорация проложат газопровод из Якутии в КНР 1
10.05.2017 13:30
Международный сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" издан во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+