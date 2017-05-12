Противодиверсионный катер "Грачонок" прибудет на Камчатку

В рамках программы модернизации и перевооружения Вооружённых Сил России, в ближайшее время в соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России поступит второй противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Это будет четвёртый катер на Тихоокеанском флоте, два катера данного проекта базируются в Приморье. После проведения государственных испытаний на АО "Восточная верфь" и подписания акта приёма-передачи, катер войдёт в состав Камчатской группировки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Новый скоростной маневренный катер многоцелевого назначения предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами условного противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему. Боевой корабль оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") — проект (тип) катера охраны водного района, разработанный для перевооружения Военно-Морского Флота РФ. Катера проекта 21980 предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе России при решении задач охраны и защиты государственной границы России.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение - 138 тонн, длина - 31 метр, ширина - 9,5 метров, скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, скоростной маневренный катер многоцелевого назначения экипаж - 8 человек.