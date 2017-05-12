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Общество

11 мая 2017, 13:10
Дельфины Приморского океанариума научились рисовать

Дельфины Приморского океанариума научились рисовать

Художники используют только безопасную нетоксичную гуашь, предназначенную для пальчикового рисования детей

В Приморском океанариуме живут и выступают 6 тихоокеанских афалин. Но самые творческие из них – дельфины Вася и Боня. Они звонко и мелодично поют, танцуют вальс, а совсем недавно парочка стала демонстрировать новый талант. Дельфины научились рисовать, сообщает ЕНВ.

Как настоящие художники они пишут картины на мольберте кисточками, которые, предварительно, тренер обмакивает в краску. Используют только безопасную нетоксичную гуашь, предназначенную для пальчикового рисования детей. Синей, зелёной, красной и жёлтой красками Боня и Вася старательно выводят линии, ставят точки. В их абстракциях можно разглядеть волны, морскую капусту, чаек, солнце и даже силуэты дельфинов, главное, включить фантазию.

"Это не самое сложное упражнение, - говорит тренер афалин Бони и Васи Аурика Кнаус. - Сначала нужно научить держать их кисточку, чтоб они ее не роняли. Потом показываешь рукой плавно движения, дельфины начинают водить следом головой. Затем добавляешь краски и подставляешь мольберт. Тут самое сложное, приучить, чтоб они сами по нему водили кисточкой".

Больше всего к живописи пристрастился Вася. Боня ещё неуверенно держит кисточку и на публике стесняется рисовать. Все картины, созданные во время представления, тренер дарит случайному зрителю. Есть мнение, что такие рисунки приносят удачу. Отметим, что выступают Боня и Вася не каждый день, тем не менее, уже десять везунчиков ушли с представления с картинкой кисти афалин.

Найти общий язык с дельфинами очень просто, утверждает их тренер Аурика Кнаус: нужно просто быть собой, честной и открытой. А еще эти животные любят, когда их гладят, особенно по хвосту. У дельфинов, как и у людей, бывает плохое настроение. Тогда они начинают вредничать, отказываться выполнять упражнения. Но немного внимания, ласки от тренера, и вот они снова веселы.

"Боня и Вася по характеру абсолютно разные. Дельфин Вася, общительный, нагловатый, бывает ленивым. Любит демонстрировать своё настроение, - рассказывает о своих подопечных тренер.- А вот Боня – девушка с характером, ещё и жадненькая. Кидаешь мячи, она забирает оба. Не отдаёт Васе до тех пор, пока не наиграется. Но при этом Боня боязливая. К новым игрушкам долго присматривается, ждёт, когда первым подойдет Вася. Если он начинает играть, она подплывает и забирает их".

Сейчас в арсенале пары афалин Боня и Вася около 25 элементов. Самые любимые упражнения с мячами и прыжки в высоту.

Метки: дельфины, Приморский океанариум, художник

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