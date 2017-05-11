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Общество

11 мая 2017, 10:30
Во Владивостоке суд вернул сквер Игнатьева в собственность администрации Владивостока

Суд вернул сквер Игнатьева в собственность администрации Владивостока

По многочисленным обращениям жителей прокуратура Владивостока провела проверку законности предоставления земельных участков

Фрунзенский районный суд вернул сквер Игнатьева в районе Первой Речки в собственность администрации Владивостока. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании отсутствующим права собственности у ООО "Управляющая компания "РЭМИ" на объект незавершенного строительства в сквере, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

Ранее сообщалось о результатах проверки, проведенной прокуратурой Владивостока с привлечением специалистов контролирующих органов, законности предоставления земельных участков, на территории которых расположен сквер им. Н.П. Игнатьева.

Так, проверяющими было установлено, что земельный участок в районе дома № 74 по Океанскому проспекту Владивостока передан в аренду, а затем - в собственность ООО "Фасад-Строй". В последующем между этим обществом и ООО "Управляющая компания "РЭМИ" заключен договор купли-продажи указанного участка и расположенного на нём объекта незавершенного строительства центра ландшафтного дизайна готовностью 1%.

Вместе с тем, проверка с выходом на место показала, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует, следовательно, земельный участок предоставлен в собственность ООО "Фасад-Строй" в нарушение ст. 36 Земельного кодекса РФ, поскольку общество не могло приобрести право на объект в связи с отсутствием такового.

Кроме того, проверяющими принят во внимание акт обследования должностными лицами ФГУП "Ростехинвентаризация по Приморскому краю" от 23.09.2008, в соответствии с которым на земельном участке по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 74, объекты незавершенного строительства отсутствуют.

Таким образом, приобретая в 2011 году якобы объект незавершенного строительства, ООО "Управляющая компания "РЭМИ", будучи осведомленное о существовании акта обследования, не могло не знать о фактическом отсутствии данного объекта и, соответственно, не может считаться добросовестным приобретателем такого имущества.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, названный земельный участок не мог быть приобретен ООО "Фасад-Строй" и ООО "Управляющая компания "РЭМИ" в собственность для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации фактически отсутствующего объекта.

Учитывая результаты проверки, прокурор г. Владивостока в июне прошлого года в интересах неопределённого круга лиц и муниципального образования обратился с суд с исковым заявлением о признании отсутствующим право собственности ООО "Управляющая компания "РЭМИ" на объект незавершенного строительства (центр ландшафтного дизайна) готовностью 1%, расположенный по адресу: г. Владивосток, проспект Океанский, д. 74, и земельный участок, на котором расположен данный объект.

Кроме этого, прокурором заявлены требования о признании отсутствующим обременения в виде прав аренды на соседний земельный участок, на котором также расположен сквер. 10 мая 2017 года, решением Фрунзенского районного суда Владивостока исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило, вопросы его фактического исполнения контролируются прокуратурой города.

Метки: земля, прокуратура, суд

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