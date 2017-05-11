Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

11 мая 2017, 09:00
"Сычуаньские авиалинии" запустят авиарейс Харбин - Владивосток

"Сычуаньские авиалинии" запустят авиарейс Харбин - Владивосток

Сейчас прямые рейсы между городами осуществляют "Китайские южные авиалинии" и "Аврора"

С 11 мая китайская авиакомпания "Сычуаньские авиалинии" начнет осуществлять прямой рейс из Харбина во Владивосток, сообщает ЕНВ.

По сообщению Харбинского международного аэропорта "Тайпин", регулярные рейсы из Харбина во Владивосток будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям. 

По расписанию самолет Аэробус-321 будет отправляться из Харбина в 07:30 и прибыват во Владивосток в 11:00, обратный рейс будет выполняться в тот же день в 12:10 с прилетом в Харбин в 11:15.

В настоящее время прямые рейсы между Харбином и Владивостоком выполняются китайской авиакомпанией "Китайские южные авиалинии" и российской авиакомпанией "Аврора".

Метки: авиарейс, Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Авиалайнер С919 осуществит свой первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-ПекинАвиалайнер С919 осуществит свой первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-Пекин
07 мая 2017, 13:00
Авиационная промышленность Китая вступила в период наращивания мощностей
Самолет-конкурент Boeing китайской сборки и разработки совершил свой первый полетСамолет-конкурент Boeing китайской сборки и разработки совершил свой первый полет
05 мая 2017, 19:30
Comac C919 должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320
Китай отреагировал на критику со стороны Северной КореиКитай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи
04 мая 2017, 23:00
Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове

Последние новости

Суд вернул сквер Игнатьева в собственность администрации ВладивостокаСуд вернул сквер Игнатьева в собственность администрации Владивостока
сегодня, 10:30
По многочисленным обращениям жителей прокуратура Владивостока провела проверку законности предоставления земельных участков
На строительство новых ФАПов в Приморье будет направлено 45 миллионов рублейНа строительство новых ФАПов в Приморье будет направлено 45 миллионов рублей
сегодня, 00:00
Новые фельдшерские пункты появятся в селах Ольгинского района
Многодетные фермеры на Дальнем Востоке смогут получать по 300 га землиМногодетные фермеры на Дальнем Востоке смогут получать по 300 га земли
вчера, 20:50
В Приморье уже действует эта мера поддержки фермеров с тремя и более детьми

От первого лица

Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"

Самые популярные

Горячие обсуждения

08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ? 2
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1
05.05.2017 12:30
Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ 1
06.05.2017 17:50
"Газпром" и Китайская нефтяная корпорация проложат газопровод из Якутии в КНР 1
10.05.2017 13:30
Международный сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" издан во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+