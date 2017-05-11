"Сычуаньские авиалинии" запустят авиарейс Харбин - Владивосток

С 11 мая китайская авиакомпания "Сычуаньские авиалинии" начнет осуществлять прямой рейс из Харбина во Владивосток, сообщает ЕНВ.

По сообщению Харбинского международного аэропорта "Тайпин", регулярные рейсы из Харбина во Владивосток будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям.

По расписанию самолет Аэробус-321 будет отправляться из Харбина в 07:30 и прибыват во Владивосток в 11:00, обратный рейс будет выполняться в тот же день в 12:10 с прилетом в Харбин в 11:15.

В настоящее время прямые рейсы между Харбином и Владивостоком выполняются китайской авиакомпанией "Китайские южные авиалинии" и российской авиакомпанией "Аврора".