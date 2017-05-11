На строительство новых ФАПов в Приморье будет направлено 45 миллионов рублей

Новые фельдшерско-акушерские пункты будут строить в Приморском крае. По поручению властей, в этом году будет установлено дополнительно шесть ФАПов и одна амбулатория, на что будет выделено 45 миллионов рублей регионального бюджета, сообщает ЕНВ.

В краевом департаменте здравоохранения корреспондентам сообщили, что сразу четыре новых фельдшерско-акушерских пункта будет построено в 2017 году в Ольгинском районе. Новые пункты будут отстроены в селах Марагаритово, Серафимовка, Пермское и Михайловка.

"Во всех четырех селах старые ФАПы имеют 100% износ, в связи с этим мы направили в департамент здравоохранения заявку на строительство новых медпунктов", – рассказала врач Ольгинской центральной районной больницы Виктория Исаева.

Специалисты также сообщили, что во всех пунктах будут работать фельдшеры. "Кадровый вопрос у нас решен. Во всех селах есть фельдшеры, которые там живут и работают", – сообщила Виктория Исаева.

Все ФАПы и машины скорой помощи в Приморье оснастят приборами теле-ЭКГ. Дополнительно несколько пунктов фельдшерской помощи будет установлено в селах Ханкайского района – Рассказово и Кировка, а в селе Светлая построят амбулаторию.

"Пункты и амбулатории будут предоставлять высочайшее медицинское обслуживание. Кроме того, все услуги будут доступны, в том числе и на самых дальних районах приморского края", - рассказывает вице-губернатор приморья Павел Серебряков.

Также он добавил, что новые ФАПы оснастят новым оборудованием и мебелью.

"Чтобы жители сел могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях, из бюджета края будет дополнительно направят 20,5 миллионов рублей. На эти средства приобретут медицинское оборудование и мебель", – отметил Павел Серебряков.

Глава региона Владимир Миклушевский считает, что жителям края должны своевременно получать качественную медицинскую помощь даже в ФАПах. Для этого во всех пунктах планируют начать оказывать новый вид медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях – тромболическую терапию. Об этом сделали запрос еще в прошлом году.

Кроме того, в некоторых территориях люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, уже сегодня могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Так, в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах Приморья есть возможность проведения теле-ЭКГ. Для постепенного внедрения телемедицины в этом году аппаратами теле-ЭКГ будут оснащать все 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию.