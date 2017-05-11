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Общество

10 мая 2017, 20:50
Многодетные фермеры на Дальнем Востоке смогут получать по 300 га земли

Многодетные фермеры на Дальнем Востоке смогут получать по 300 га земли

В Приморье уже действует эта мера поддержки фермеров с тремя и более детьми

Минвостокразвития России предлагает дальневосточным регионам принять закон, позволяющий выделять землю до 300 га многодетным семьям, занимающимся сельским хозяйством. Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, сообщает ЕНВ.

По его словам, в Приморском крае уже действует эта мера поддержки фермеров с тремя и более детьми.

"Любая многодетная семья, занимающаяся фермерством, уже может получить в Приморском крае 300 га земли. Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Приморье уже наработало положительную практику. Соответствующий закон работает. Теперь надо распространить этот опыт на другие дальневосточные регионы", – отметил Сергей Качаев.

По словам замминистра, Минвостокразвития России ведет работу по изменению законодательства с главами дальневосточных регионов.

"Мы рассчитываем до конца года внести соответствующие изменения в региональное законодательство на всем Дальнем Востоке", - сообщил Сергей Качаев.

Метки: Минвостокразвития, Многодетные фермеры

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