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Южная Корея

10 мая 2017, 16:50
Либерал Мун Джэин избран новым президентом Южной Кореи

Либерал Мун Джэин избран новым президентом Южной Кореи

Его поддержали более 41% избирателей станы

9 мая новым президентом Южной Кореи был избран Мун Джэин из Либерально-Демократической партии. Его президентский срок должен составить 5 лет, сообщает ЕНВ.

По данным Национальной Избирательной Комиссии, 64-летний политик получил более 13,4 миллиона голосов избирателей или 41,1% всех голосов. Этого оказалось достаточным, чтобы выиграть президентские выборы, которые состоялись во вторник.

Избранный президент не смог получить абсолютное большинство, но его разрыв с занявшим второе место Хон Джунпхё из консервативной партии "Корейская партия Свободы" составил более 5,57 миллиона голосов, что является самым большим разрывом на всех президентских выборах, проведенных в Республике Корея. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, когда бывший президент Ли Мён Бак победил с перевесом в 5,32 млн. голосов по сравнению с его соперником Чун Донгом.

Другой кандидат на президентских выборах 2017 года Хонг Джунпхё получил 7,85 миллионов голосов, что составляет 24,03 процента.

В общей сложности в выборах президента приняли участие 32,8 миллиона избирателей, что стало самым высоким показателем явки за последние 20 лет. Высокий показатель явки эксперты связывают с внутриполитическим кризисом, который разразился в Южной Корее после коррупционного скандала, связанного с именем предыдущего глава государства Пак Кын Хе.

"После того, как в Южной Корее прошла крупномасштабная акция, направленная на свержение президента Пак Кын Хе, у избирателей появились стимулы прийти на участки в день голосования. Внутриполитические кризисы всегда повышают уровень явки. В этом отношении сверхвысокая явка – показатель дестабилизации ситуации в стране", - отметила ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева.

В то же время, победа Мун Джэина, как следовало из данных социологии, была ожидаемой. Кроме того, в пользу победы кандидата-либерала сыграл ухода главного оппонента на выборах-2012, бывшего президента республики Пак Кын Хе, отстранённой от власти в результате коррупционного скандала.

Бывший консервативный лидер была отстранена от должности решением Конституционного суда, который поддержал парламентский импичмент против неё в конце 2016 года по ряду заявлений о коррупции, приведшие к обвинительному акту и её задержанию.

"Я построю новую нацию, я сделаю великую Корею, гордую Корею, и я буду гордым президентом гордящейся нации", - заявил Мун Джэин во вторник вечером, объявив о своей победе, даже когда еще менее половины всех голоса были подсчитаны.

В то же время Хонг Джунпхё быстро принял поражение: "Если исход экзит-полла будет верным, я буду счастлив, что восстановил партию, которая развалилась", - сказал он.

Бывшая правящая партия Хонга, была разделена на две части после ухода 33 законодателей, поддержавших парламентский импичмент бывшего президента.

Кандидат в президенты Ан Чхольсу из левоцентристской Народной партии занял третье место с 21,4 процентами голосов. "Я смиренно признаю выбор народа. Надеюсь, что Республика Корея будет двигаться в будущее", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Отметим, что в связи с тем, что в настоящее время место главы государства в стране никем не занято, пятилетний срок полномочий Муна начался сразу после того, как избирательная комиссия утвердила его победу. Это произошло в 8 часов утра 10 мая.

В отличие от своих предшественников, у Муна не будет достаточно времени, чтобы подготовить официальную церемонию инаугурации. Ожидается, что небольшая церемония инаугурации состоится в Национальном собрании, где он будет приведен к присяге в качестве девятнадцатого президента страны спикером Национальной ассамблеи Чанг Сыкюном и председателем Верховного суда Ян Сунтаэ.

Между тем, информированный источник в правительстве заявил, что все действующие министры и вице-министры готовы уйти в отставку, по-видимому, оставив место избранному президенту и его новой администрации. Тем не менее, сколько министров будут заменены на самом деле, предстоит увидеть. Ранее сообщалось, что Мун Джэин может назвать своего кандидата на пост премьер-министра вместе с руководителем своей администрации уже в среду.

Метки: выборы, Южная Корея

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