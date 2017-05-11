Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий 8 депутатов Думы Владивостока

Прокуратура города Владивостока в октябре 2016 года провела проверку соблюдения депутатами Думы Владивостока требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что некоторые депутаты городской Думы представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов, то есть не исполнили предусмотренную ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции" обязанность, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

В целом они не задекларировали в отношении себя и своих супругов сведения о полученных доходах на общую сумму более 1,8 млн рублей, о размещенных на счетах в банках денежных средствах в размере свыше 7,5 млн рублей, о наличии в собственности 7 автотранспортных средств, 8 объектов недвижимого имущества (6 нежилых помещений, 1 земельного участка в центре города Владивостока, 1 незавершенного строительством жилого дома).

По данным ИА REGNUM досрочного прекращения полномочий требуют для заместителей спикера гордумы Александра Кириченко и Дмитрия Пенязя, председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Дмитрия Сулеева, председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Владимира Исакова, председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольги Ворожбит, а также депутатов Зинаиды Ким, Ярослава Ливанского и Владимира Латышева. Все вышеперечисленные народные избранники состоят в партии "Единая Россия".

В соответствии со ст. 7.1 ст. 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Учитывая данные обстоятельства, в октябре 2016 года прокурором в Думу города Владивостока внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

Для рассмотрения акта прокурорского реагирования решением комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока была создана комиссия, состоявшая из трех депутатов (которые также допустили нарушения, отраженные в представлении).

Данная комиссия в феврале 2017 года по итогам рассмотрения изложенных в представлении доводов пришла к выводу, что выявленные прокуратурой несоответствия в представленных справках о доходах являются несущественными, не образуют коррупционного проступка, поэтому вопрос о применении к депутатам-нарушителям мер юридической ответственности инициирован не был.

По мнению прокуратуры, такие выводы комиссии являются необоснованными и противоречат действующему законодательству.

В связи с этим, прокурором города было предложено председателю Думы Владивостока вернуться к рассмотрению представления полномочным лицом и на очередном заседании Думы города в марте 2017 года рассмотреть вопрос о реализации положений ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по принятию решения о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов.

Однако Думой города Владивостока данное предложение прокурора проигнорировано, требования представления прокурора оставлены без удовлетворения.

Между тем, допущенные 8 депутатами Думы г. Владивостока (среди которых два заместителя председателя Думы, 3 председателя комитета) нарушения по исполнению предусмотренной 4 статьи 12.1 Федерального закона "О противодействии коррупции" обязанности являются безусловным основанием для прекращения Думой г. Владивостока их полномочий.

В связи с этим, прокуратурой города предъявлено административное исковое заявление в Ленинский районный суд города Владивостока о признании бездействия городской Думы в данном вопросе незаконным.

Кроме этого, прокурором заявлено требование о возложении на Думу города обязанности принять решение о досрочном прекращении полномочий 8 депутатов-нарушителей в соответствии Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".