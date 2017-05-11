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В мире

10 мая 2017, 15:10
В Норвегии проходят переговоры между КНДР и США

В Норвегии проходят переговоры между КНДР и США

По данным СМИ переговоры проходят в Осло в понедельник и вторник

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона приняла во внимание информацию о готовящихся в Норвегии переговорах между представителем КНДР и бывшими чиновниками правительства США. Китайская сторона неизменно выступает за решение ядерной проблемы Корейского полуострова мирными способами путем диалога и консультаций, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Как сообщают южнокорейские и японские СМИ, на этой неделе северо-корейские и американские представители проводят неформальные дискуссии в Норвегии. Анонимные южнокорейские дипломаты сообщили южнокорейскому информационному агентству Yonhap, что переговоры будут проходить в Осло в понедельник и вторник.

Китай надеется, что переговоры сделают "позитивный вклад" в отношения между двумя странами.

"Наша позиция по этому вопросу последовательна и общеизвестна, мы излагаем эту позицию всегда одинаково, идет ли речь об американской, северокорейской или какой-то другой стороне", - сказал Гэн Шуан.

Учитывая сложность и деликатность ситуации на Корейском полуострове, а также высокий градус напряженности, Китай неизменно поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами, прилагает активные усилия к тому, чтобы побудить вовлеченные стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, не предпринимать провокационных и раздражающих действий, избегать обострения ситуации.

"Мы не раз заявляли, что китайская сторона обратила внимание на недавно высказанную американской стороной точку зрения по данному вопросу, содержащую позитивные сигналы о желании урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова мирными способами путем диалога и консультаций", - подчеркнул Гэн Шуан. Китай уверен, что вовлеченные стороны тоже своевременно уловили эти сигналы.

После испытания баллистических ракет Северной Кореей в апреле Папа Фрэнсис назвал Норвегию потенциальным местом для переговоров между двумя странами, направленных на ослабление напряженности в регионе.

В 1990-х годах Норвегия выступала в качестве посредника в знаменательном мирном соглашении, которое позже стало известно как соглашения между Осло и Израилем, между израильскими и палестинскими лидерами.

Метки: преговоры, Северная Корея, США

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