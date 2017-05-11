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В мире

10 мая 2017, 14:40
Дональд Трамп уволил директора ФБР

Дональд Трамп уволил директора ФБР

Джеймс Коми вел расследование против сотрудников Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией"

Президент США Дональд Трамп принял во вторник неожиданное решение уволить директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот не справился со своими обязанностями, сообщает ЕНВ.

Это решение вызвало яростные протесты оппозиции в лице демократов.

Коми вел расследование против сотрудников Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он обеспечил ей поражение.

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Трамп направил Коми письмо, в котором недвусмысленно высмеял директора ФБР за его расследование "российских связей штаба Трампа".

"Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро", — говорится в письме.

Генпрокурор и глава минюста Джефф Сешнс, который был формальным начальником Коми, заявил о необходимости увольнения директора ФБР.

Белый дом распространил письмо Сешнса, в котором тот говорит, что "руководству ФБР нужен свежий старт". "Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — отмечается в письме Сешнса.

В свою очередь, первый заместитель Сешнса Род Розенстайн распространил меморандум, в котором обосновал претензии к Коми. По его словам, Коми превысил полномочия, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон.

Метки: США, ФБР

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