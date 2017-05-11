Дональд Трамп уволил директора ФБР

Президент США Дональд Трамп принял во вторник неожиданное решение уволить директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот не справился со своими обязанностями, сообщает ЕНВ.

Это решение вызвало яростные протесты оппозиции в лице демократов.

Коми вел расследование против сотрудников Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он обеспечил ей поражение.

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

Трамп направил Коми письмо, в котором недвусмысленно высмеял директора ФБР за его расследование "российских связей штаба Трампа".

"Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро", — говорится в письме.

Генпрокурор и глава минюста Джефф Сешнс, который был формальным начальником Коми, заявил о необходимости увольнения директора ФБР.

Белый дом распространил письмо Сешнса, в котором тот говорит, что "руководству ФБР нужен свежий старт". "Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — отмечается в письме Сешнса.

В свою очередь, первый заместитель Сешнса Род Розенстайн распространил меморандум, в котором обосновал претензии к Коми. По его словам, Коми превысил полномочия, самостоятельно объявив о закрытии дела против Клинтон.