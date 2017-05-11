Эксперты АО "ГЛОНАСС" провели семинар для своих агентов в Приморье

Результаты анализа отчетов представителей АО "ГЛОНАСС" в Приморье позволили выявить типовые ошибки при внесении информации в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", связанные с особенностями VIN ввозимых автомобилей. VIN автомобиля, ввозимого из Японии, не соответствует международным стандартам, поскольку изначально предназначен для использования только на внутреннем рынке страны, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Для исправления и в дальнейшем недопущения ошибок при внесении данных о транспортных средствах в аппаратуре вызова экстренных оперативных служб и ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" акционерное общество "ГЛОНАСС" провело семинар для своих агентов в Приморье. В нем приняли участие эксперты АО "ГЛОНАСС", представители приморских компаний, имеющих право осуществлять продажу аппаратуры с функцией вызова экстренных оперативных служб, – ООО "Сумотори-Авто" и ООО "Волтон Менеджмент Рус", представители компаний-производителей оборудования "ЭРА-ГЛОНАСС" – ЗАО "Сантэл-Навигация", НПП "ИТЭЛМА", ООО "Форт-Телеком".

Эксперты АО "ГЛОНАСС" пояснили, как правильно зарегистрировать транспортное средство в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и исправить ошибки, а также дали разъяснения по требованиям к оформлению документов. Во второй части обучающего семинара представители трех компаний-производителей оборудования "ЭРА-ГЛОНАСС" рассказали об особенностях работы производимых ими терминалов и способах их активации.

Также для противодействия спекуляции и обеспечения прозрачности распределения поступающих в регион систем "ЭРА-ГЛОНАСС" акционерное общество "ГЛОНАСС" рекомендовало своим агентам организовать электронную очередь с онлайн-записью и системой мониторинга заявок. Распределение каждой партии поступающих терминалов производится между физическими и юридическими лицами в пропорции 30 на 70 соответственно. Чтобы избежать новых спекуляций с возможными фактами продаж мест в электронной очереди предусмотрена идентификация по ФИО заявителя и номеру кузова транспортного средства.

"Мы рассчитываем, что предпринятые нами меры исключат спекуляции и помогут снять напряжение в Приморском крае", – отметил временный генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что процедура выдачи устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть прозрачной. Для этого, в том числе, необходимо увеличить в крае количество уполномоченных агентов АО "ГЛОНАСС", имеющих право продавать системы.

"Компаний, имеющих право на установку систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства – всего две. Отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, которые справедливо вызывают возмущение у людей. Я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО “ГЛОНАСС” Андреем Жерегелей. Принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье", – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, в ближайшие месяцы на Дальний Восток поступит еще более 12 тысяч систем вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Первый в России паспорт технического средства на подержанную иномарку, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства "ЭРА-ГЛОНАСС", был выдан во Владивостоке 7 апреля. Временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в полную силу 10 апреля. Более 500 иномарок "с пробегом" уже получили паспорта технических средств с отметкой "ЭРА-ГЛОНАСС".