Отряд боевых кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд

В рамках визита, который проходил с 5 по 9 мая, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Восточной флотилии ВМС Таиланда и Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Таиланде Кириллом Барским, сообщает ЕНВ.

Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи иностранного порта.

Боевые корабли в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга", выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины) и Камрань (Вьетнам). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.