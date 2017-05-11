Международный сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" издан во Владивостоке

Уникальное литературное издание в традициях лучших сказок накануне вышло во Владивостоке. В сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" вошли лучшие произведения, отобранные по итогам одноименного международного литературного конкурса, приуроченного к Году литературы в России, сообщает ЕНВ.

Конкурс сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" стартовал в 2015 году. Свои работы на суд жюри представили авторы из 15 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, Армению, Германию, Израиль, Канаду, США, Австралию. Всего в конкурсе приняло участие более 1500 авторских произведений.

Жюри конкурса возглавила известная российская певица, заслуженная артистка России Анита Цой. По окончанию приема работ, в течение месяца совет жюри проводил отбор произведений по критериям смысловой части сюжета, актуальности тематики, мастерства и грамотности участников, использованию литературных приемов и средств, оригинальности и чувствительности самих произведений.

Конкурс организован Центром социальных инноваций "Чёрный куб", который уже несколько лет проводит на Дальнем Востоке разноплановые социально значимые мероприятия, имеющие высокие цели просвещения, сохранения и поддержания ценностных аспектов современного общества.

По словам директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб", политолога Юрия Коломейцева, центральным критерием определения победителей конкурса стало наличие ценностных посылов в произведениях, что как раз и характеризует жанр сказок. По его словам, именно сказки формируют личность ребенка, дают устойчивые критерии морали и нравственности, которые люди сохраняют порой всю жизнь.

"Россияне очень талантливы. Я рад, что мы дали возможность проявить себя в эпистолярном жанре всем желающим, в том числе, и соотечественникам, которые проживают за рубежом, – комментирует Юрий Коломейцев. – Все, кто прислал на конкурс свои работы, это люди, которые не только любят русский язык, но и прекрасно, мастерски умеют с ним обращаться. Книга, которую я держу в руках – это плод огромного труда авторов, членов жюри, ведь нужно было кропотливо, исходя из заданных конкурсом параметров, вычитать и оценить каждое из более 1500 произведений. Отдельно я хочу поблагодарить Наталью Коломейцеву, заведующую кафедрой политологии ДВФУ, эксперта нашего Центра за идею конкурса, его название и структурное наполнение. Именно она смогла заразить своим порывом всех. Я благодарен команде "Чёрного куба", нашему талантливому художнику-дизайнеру Евгению Погребняку, который воссоздал каждого героя сказки на страницах книги, а также нашим студентам политологам ДВФУ, которые подхватили идеи фото-марафона, проходившего во время конкурса. Я уверен, что наш конкурс будет жить и впереди ещё более интересный формат, который мы вскоре анонсируем. Мы выражаем благодарность всем авторам произведений и надеемся, что вы вновь станете участниками следующего международного конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса".

Сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" содержит 27 произведений финалистов конкурса в 9 тематических номинациях. Поучительные сказки и рассказы по мотивам русских народных пословиц и поговорок представлены в номинации "Народная мудрость", а сказки, рассказы и былины о богатырях – в номинации "Сила Богатырская". В номинации "Родина – слово большое, большое" представлены патриотические сказки и рассказы о Родине, а рассказы в жанре "фэнтези" можно найти в разделе "Волшебный эликсир". Короткие сказки и рассказы представлены в номинации "Краткость – сестра таланта", произведения, авторами которых выступили дети (до 15 лет) – в разделе "Первые шаги", а сказки для самых маленьких в возрасте от года до четырех – в разделе "Ладушки". Сказкам и рассказам о любви посвящена номинация "Стрела Амура", а стихотворные произведения жанра сказок можно найти в разделе "У Лукоморья…"

Таким образом, любой желающий, в руки которого попадет данный сборник, сможет выбрать произведения близкие ему по душе. Книга, вышедшая накануне в издательстве Дальневосточного федерального университета, рекомендована не только детям школьного и дошкольного возрастов, но и взрослым. Как отмечают организаторы литературного проекта, большинство сюжетов произведений основаны на реальных событиях, которые не только способны заинтересовать ребенка, но также обязательно не оставят равнодушными и их родителей.

Отметим, что географию финалистов составили 5 стран: Россия, Белоруссия, Латвия, Канада и Узбекистан. В число финалистов вошли три приморских автора. Житель Партизанка Владимир Квашин победил в номинации "Волшебный эликсир". Езков Вячеслав и Воробьева Кира из Владивостока заняли призовые места в номинациях "Родина – слово большое, большое" и "У Лукоморья…" соответственно. Подробную информацию о ходе проведения и итогах конкурса "Сказки волшебного лотоса" можно посмотреть на сайте проекта.