В Приморье 70% почтовых отделений переведены на новое ПО

На сегодняшний день Почта России подключила более половины своих отделений по всей стране (свыше 21 тысячи) к Единой автоматизированной системе отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Она разработана Почтой России по принципу "единого окна" и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее, сообщает ЕНВ.

В частности, в Приморском крае 70% отделений участвующих в проекте уже переведены на новую систему, которая позволяет значительно повысить качество обслуживания посетителей, обеспечить надежность и информационную безопасность проводимых операций, в том числе защиту от потенциальных внешних вмешательств. Программное обеспечение также обеспечивает удобный интерфейс для работы операторов почтовый связи, упрощает выбор тарификации пересылки почтовых отправлений, что сокращает время оказания наиболее востребованных услуг.

За счет модернизации оборудования и перехода на новую платформу, где применяется принцип "единого окна", Почте России удалось повысить автоматизацию процессов, сделать все виды услуг доступными во всех окнах почтовых отделений.

В 2016 году Почта России установила 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) для тиражирования системы ЕАС ОПС в 17 200 почтовых отделениях. В текущем году соответствующее оборудование и программное обеспечение установлено еще почти в 4 тысячах почтовых отделений. До конца года модернизация рабочих мест пройдет в 453 городских и сельских почтовых отделениях Приморского края.

Установка в отделениях по всей стране единого программного обеспечения открывает новый этап масштабной IT-модернизации почтовой сети, которая охватит все 42 тысячи отделений Почты России, связав их в единую информационную систему. Новое ПО принципиально меняет архитектуру подхода Почты России к переводу всей системы обслуживания клиентов на информационно-цифровые технологии. Любой продукт, запускается ли он в формате онлайн (через портал или мобильное приложение) или оффлайн (в отделении почтовой связи), адаптируется и встраивается в универсальный онлайн-сервис, объединенный Единой Автоматизированной системой.