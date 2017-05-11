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Общество

10 мая 2017, 12:50
Приморец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Артемовской ТЭЦ

Приморец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Артемовской ТЭЦ

Суд назначил подсудимому за содеянное 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы

Приговором Артемовского городского суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру каря.

Как установлено в судебном заседании, в конце января 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, позвонил на телефон филиала АО "ДГК" Приморская Генерация СП "Артемовская ТЭЦ" и сообщил сотруднику филиала о готовящемся взрыве здания.

При этом данное заявление являлось ложным, что позднее подтвердили выехавшие на место предполагаемого взрыва сотрудники правоохранительных органов, не обнаружившие никакого взрывного устройства.

В результате преступных действий фигуранта для проверки заведомо недостоверного сообщения об акте терроризма были задействованы силы спецслужб, тем самым необоснованно затрачено более 40 тыс. рублей бюджетных средств.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных деяний, суд с учетом смягчающих обстоятельств, а также рассмотрения дела в особом порядке назначил ему за содеянное 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы с применением правил ст. 73 УК РФ.

Кроме этого, суд постановил взыскать с осужденного денежные средства, затраченные правоохранительными органами и спецслужбами в связи с проверкой ложного сообщения о готовящемся террористическом акте. 

Метки: Артем, ДГК, ТЭЦ

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