С 10 мая судовладельцы смогут получить субсидию на строительство нового судна

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение или строительство новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, сообщает ЕНВ.

Предполагается единовременная выплата судоходным компаниям в счёт оплаты строительства нового судна при условии сдачи на утилизацию старого судна, возраст которого превышает 30 лет, и которое в течение последних пяти лет до его утилизации было зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов.

Субсидия не предоставляется тем судовладельцам, которым уже оказана государственная поддержка по строительству нового гражданского судна в соответствии с другими нормативными правовыми актами.

Принятое решение позволит оснастить коммерческий флот новыми судами речного и смешанного (река-море) плавания, увеличить товарооборот, повысить качество пассажирских перевозок в труднодоступных регионах страны. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В настоящее время в России действуют более 1000 речных пароходств, в составе которых насчитывается около 24 тысяч судов различного назначения. Многие из них построены в 1970-1980 годах и эксплуатируются более 30 лет. По оценкам экспертов, уже через три года свыше 80% речных судов и судов смешанного плавания будут выведены из эксплуатации как не соответствующие требованиям безопасности.