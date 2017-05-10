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Фоторепортажи

09 мая 2017, 22:30
В Приморье отмечают День Великой Победы
В Приморье отмечают День Великой Победы
В Приморье отмечают День Великой Победы
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В Приморье отметили День Великой Победы

В параде приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

Ровно 72 года прошло со Дня окончания Великой Отечественной войны. Этот день сегодня отмечает вся страна, масштабный праздник проходит и в Приморье. Тысячи жителей и гостей края приняли участие в праздничном параде, сообщает ЕНВ.

Почетные гости праздника на центральной площади – участники военных событий со всего Приморья, около 300 ветеранов Великой Отечественной войны. Рядом с ними представители ветеранских и общественных организаций, краевой и городской властей, военные, семьи, молодежь – тысячи приморцев собрались, чтобы почтить память тех, кто сражался за мир с 1941 по 1945 годы.

Перед началом парада выступил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Наша страна приняла на себя самые жестокие удары врага. Битва за жизнь, свободу и Отечество, за всё, что для нас дорого и свято, развернулась от Заполярья до Черноморского побережья. Приморцы, как и весь наш многонациональный народ, всеми силами приближали долгожданный час Победы. Они стояли насмерть на подступах к непокоренному Ленинграду, были среди тех, кто остановил фашистов под Москвой, сражался за каждый дом и улицу Сталинграда, повернул вспять врага на Курской дуге. Гордость края – моряки-тихоокеанцы – героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Имена приморцев, отдавших за Победу свою жизнь, золотыми буквами вписаны в историю нашей Родины", – подчеркнул губернатор.

Минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших в Великой Отечественной войне. После этого с объезда войск командующим Тихоокеанским флотом, адмиралом Сергеем Авакянцом начался торжественный Парад Победы. В парадных колоннах прошли более полутора тысяч военнослужащих Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, парадные роты МЧС и МВД, курсанты морских вузов, воспитанники нахимовского училища и военно-патриотических клубов, а также ветеранская рота, под командованием председателя Владивостокского совета ветеранов Сергея Кондратенко. На параде было представлено более 50 видов различных вооружений, включая такие ракетные комплексы как "Бал" и С-300.

Адмирал подчеркнул, что нынешнее и будущие поколения должны хранить память о героях Великой Отечественной войны, быть достойными своих предков.

"Мы будем помнить о той войне. За свободу своей земли боролся весь многонациональный народ – все вместе несли тяжелейшую ношу войны и все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества, освободили от нацистов народы Европы. Великая Отечественная война навсегда останется священным подвигом нашего народа" - сказал адмирал.

В рамках акции "Бессмертный полк" состоялось шествие горожан. В этом году в ней приняли участие десятки тысяч человек и не только из Приморья, но даже из соседнего Китая. Они прошли с портретами своих родственников, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. 

После окончания Парада Победы на центральной площади Владивостока развернулись праздничные гуляния:была представлена обширная концертная программа.Желающие смогли попробовать традиционную солдатскуюкашу. Праздник завершится фейерверком.

Метки: 9 мая, Парад Победы

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