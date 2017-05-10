Кандидаты в президенты Южной Кореи обратились к своему электорату в последний раз перед голосованием

8 мая кандидаты от "Корейской свободы", Демократической и Народной партий в последний раз выступили перед избирателями в Сеуле и Пусане. Мун Джеин, Ан Чхольсу и Хон Джунпхё обозначили в последний раз перед голосованием приоритеты своей политики и остерегли избирателей от неверных шагов, сообщает ЕНВ.

Последние опросы показывают, что Мун Джэин из крупнейшей Демократической партии опережает своих ближайших соперников – Ан Чхольсу из Народной партии и Хон Джунпхё из партии "Корейская свобода".

Мун Джэин обратился к избирателям в последний раз перед выборами во втором по величине городе страны, в Пусане. Он сказал, что, если он не станет президентом, силы, вмешивающиеся в политику государства, обретут контроль, и Южная Корея вернется к прежним временам.

Центрист Ан Чхольсу обратился к своему электорату в центре Сеула, подчеркнув, что политике, которая способствует ненависти, должен быть положен конец. Он сказал, что в качестве президента он сможет объединить южнокорейский народ.

Консерватор Хон вышел на улицы южного города Пусан, заявив, что будет поддерживать жесткую позицию в отношении Северной Кореи. Отметим, что голосование на президентских выборах начнется в 6 часов утра во вторник.