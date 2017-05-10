Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Победитель президентских выборов во Франции, независимый центрист Эммануэль Макрон пообещал восстановить экономику страны. Но аналитики говорят, что он сталкивается с трудной задачей сплочения частей общества, различия которого были выявлены в результате выборов, сообщает ЕНВ.

Макрон получил 66,06 процента голосов избирателей во втором туре, опередив крайне правого кандидата от Национального фронта Марин Ле Пен, которая получила 33,94 процента голосов.

В обращении к сторонникам во дворе Музея Лувр Макрон сказал, что будет уважать выбор тех, кто выражал гнев и беспокойство своими голосами. Он также сказал, что мир ожидает, что Франция защитит свободу, и что страна обязана играть важную роль в укреплении Европейского Союза.

Между тем, Ле Пен получила очень большой процент голосов для крайне правого кандидата. Аналитики говорят, что результат выборов показывает сильное недовольство людей политикой иммиграции ЕС и Франции. Они также отмечают, что рабочие и молодые люди мало верят в Макрона.

На этой неделе демонстрации против Макрона состоялись как минимум в 8 городах, включая Париж, где некоторые демонстранты столкнулись с полицией.

Эммануэль Макрон должен вступить в президентскую должность в конце этого месяца. После выборов в два тура, в первом из которых четверо кандидатов заручились поддержкой пятой части избирателей, избранному президенту предстоит непростая задача по объединению страны.