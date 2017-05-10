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В мире

09 мая 2017, 12:30
Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Он получил более двух третей голосов избирателей

Победитель президентских выборов во Франции, независимый центрист Эммануэль Макрон пообещал восстановить экономику страны. Но аналитики говорят, что он сталкивается с трудной задачей сплочения частей общества, различия которого были выявлены в результате выборов, сообщает ЕНВ.

Макрон получил 66,06 процента голосов избирателей во втором туре, опередив крайне правого кандидата от Национального фронта Марин Ле Пен, которая получила 33,94 процента голосов.

В обращении к сторонникам во дворе Музея Лувр Макрон сказал, что будет уважать выбор тех, кто выражал гнев и беспокойство своими голосами. Он также сказал, что мир ожидает, что Франция защитит свободу, и что страна обязана играть важную роль в укреплении Европейского Союза.

Между тем, Ле Пен получила очень большой процент голосов для крайне правого кандидата. Аналитики говорят, что результат выборов показывает сильное недовольство людей политикой иммиграции ЕС и Франции. Они также отмечают, что рабочие и молодые люди мало верят в Макрона.

На этой неделе демонстрации против Макрона состоялись как минимум в 8 городах, включая Париж, где некоторые демонстранты столкнулись с полицией.

Эммануэль Макрон должен вступить в президентскую должность в конце этого месяца. После выборов в два тура, в первом из которых четверо кандидатов заручились поддержкой пятой части избирателей, избранному президенту предстоит непростая задача по объединению страны.

Метки: выборы, Ле Пен, Макрон, Франция

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