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Общество

08 мая 2017, 13:50
В Приморье судовладелец оштрафован за незаконную добычу краба

В Приморье судовладелец оштрафован за незаконную добычу краба

Сумма штрафа составила 522,7 тыс. рублей

В Приморье по материалам военных прокуроров компания – судовладелец оштрафована на полмиллиона рублей за незаконную добычу краба, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

Как сообщается, в ходе проверки 304 военной прокуратурой гарнизона установлено, что рыболовное судно "Путятин" незаконно добыло в исключительной зоне Российской Федерации в Японском море свыше 800 кг краба.

По материалам военных прокуроров ООО "Истер" (компания-судовладелец) привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море) в виде штрафа в размере 522,7 тыс. рублей.

Метки: добыча краба, прокуратура

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