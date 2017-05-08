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От первого лица

08 мая 2017, 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?

Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?

Председатель Лиги финансовых институтов об инициативе премьера Медведева и о том, как повышение МРОТ поможет развитию экономики Дальнего Востока

На минувшей неделе, 2 мая председатель российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 20 мая сформулировать проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума определяется на основании потребительской корзины и данных Росстата. Учитываются данные Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Особенности введения этого закона и его влияние на социально-экономическое положение в дальневосточном регионе корреспондент ЕНВ обсудил с председателем НП "Лига финансовых институтов" Александром Ивашкининым.

Величина МРОТ используется в нашей стране в основном для расчета "больничных", налогов и сборов для предпринимателей. Суммы административных и уголовных штрафов в России также привязаны к МРОТу. Так что же предполагает данная инициатива председателя правительства?

МРОТ для работника – гарантия того, что он сможет получить определенную сумму, которая в идеале должна равняться прожиточному минимуму. Хотя, на деле, МРОТ давно уже отстает от реального прожиточного минимума раза в два-три… Поэтому инициатива главы правительства разработать законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума весьма актуальна, особенно, для регионов Дальнего Востока. Стремительно пустеющий Восток России, с таким трудом освоенный, "кладовая страны", хранящая три четверти всех ее ресурсов, которую никто не хочет разрабатывать, где никто не хочет жить, и откуда считают за благо уехать при первой же возможности – это проблема федерального уровня. Население регионов, составляющих нынешний Дальневосточный федеральный округ, уже сократилось на 1,7 млн. человек и люди продолжают уезжать. Основная причина - "невозможно жить". Не просто трудно или очень трудно, а именно невозможно. Быть может, с увеличением МРОТ появится дополнительный шанс продолжать жить здесь людям и вести свои домохозяйства. Хотя, не всё так просто, и только введением реального МРОТ дело решить едва ли удастся.

Что Вы имеете в виду?

К сожалению, у работодателя (особенно малого и среднего бизнеса) всегда найдутся уловки, чтобы требования по минималке обойти. Самый распространенный (и вполне законный) "приемчик"- это устройство сотрудника на неполный рабочий день. Тогда работодатель (условно говоря) может оформить своих работников на пол ставки и будет выплачивать налоги с 1/2 от МРОТ. А требовать с них будет – как за полный рабочий день…

МРОТ, в отличие от пенсий и социальных пособий, по российскому законодательству не индексируется. Минимальная зарплата – это экономический показатель, который по своей природе сродни другому показателю, т.н. размеру "прожиточного минимума" (ПМ). А "прожиточный минимум" из-за различий в фискальной политике того или иного субъекта федерации (ЖКХ, штрафы, тарифы, акцизы, сборы, налоги и пр.) в разных регионах страны значительно отличается друг от друга. Т.е. МРОТ везде один, а вот ПМ – вовсе нет. Скажем, общефедеральный минимальный размер оплаты труда (7 500 рублей) и приморский прожиточный минимум для работающего гражданина (13 134 рублей), отличается на 5 634 рубля. Для сравнения - на Камчатке величина прожиточного минимума – 19 573 рубля, а МРОТ там – всё те же 7 500 рублей.

Получается, что минимальной зарплаты человеку не хватает на удовлетворение его ежедневных потребностей, в частности, заложенных в величину прожиточного минимума?

Но к этому "надо стремиться", - призывает глава правительства. Где жить дешевле: на Камчатке, в Приморье, в Хабаровске, Магадане или в Краснодаре и Новосибирске? Думаю, все мы знаем правильные ответы на эти вопросы. Конечно же, жизнь на Дальнем Востоке, в силу ряда причин, значительно дороже, чем в других регионах страны. Не говоря уже о "транспортной доступности".

К сожалению, наличие "серых" и "черных" зарплат пока никакими законами отменить невозможно. Пока налоговая политика государства будет нацелена на "раздевание" любого мало-мальски прибыльного бизнеса, до 70% зарплат частного сектора на Дальнем Востоке так и будет платиться "в конвертах".

Ну, а если принять "жесткие" меры и  заставить выплачивать сотруднику минимальную "белую" зарплату в виде МРОТ? Что тогда?

В таком случае бизнес может совсем "неумышленно", а по законам экономики ответить другим – нужен ли ему такой "дорогой" работник? Все это происходит в те времена, когда динамика экономического роста Приморского края обваливается прямо на глазах, и в то же самое время наблюдается самое мощное в XXI веке падение покупательной способности граждан Приморского края. Просто те, кто смог бы принять эти самые "меры", могут столкнуться с ростом числа нетрудоустроенных граждан, хотя их число в больших городах не критично, но для небольших городков Дальнего Востока и Приморья это очень существенно. Одномоментно усилится нагрузка на бюджет в виде повышения объемов выплат пособий по безработице. А это уже серьезные суммы. Другими словами, "закручивая" и без того перетянутые гайки, правительство создает себе намного больше проблем, чем сумеет решить. Это не говоря уже о прямых рисках "сорвать резьбу".

Точных сумм бюджетных издержек на повышение МРОТ и его сведение в будущем к "прожиточному минимуму" пока не названо. А у вас есть прогноз на этот счет по Приморскому краю?

Разумеется, чтобы "внедрить в жизнь" идею председателя правительства, необходимо просчитывать и заложить необходимые средства в бюджеты, включая региональный бюджет Приморья на следующий 2018-й финансовый год. При этом, любой бюджет требует "балансировки". 

По нашим расчетам, в Приморье насчитывается свыше 50 тысяч работающих (практически, население целого города, такого как Арсеньев), которые получают в месяц официально меньше прожиточного минимума. Т.е. меньше 7,5 тысяч рублей. Если сравнивать со средней приморской зарплатой в 36,1 тыс. рублей (по официально декларируемым итогам 2016 года), то разрыв значителен. Хотя, т.н. "средняя зарплата" - статистическое лукавство, имеющее к реальному экономическому положению людей отношения не больше, чем "средняя температура по больнице" к конкретной эпидемиологической обстановке.

Судя по первым отзывам большинства руководителей дальневосточных регионов, инициатива председателя правительства пришлась явно "по душе". А что думают жители и власти Приморья?

В советское время одним из стимулирующих моментов работы здесь были так называемые северные и дальневосточные надбавки. Как правило, руководители регионов были местные, производственники и хозяйственники, лидеры, глубоко понимающие нужды, чаяния и психологию дальневосточников, людей, отважившихся (с точки зрения жителя центрального региона) на авантюрный шаг. Разумеется, не только "за туманом и за запахом тайги" сюда ехали. Многих привлекала, и в этом нет ничего зазорного, высокооплачиваемая работа, льготы и различные преференции.

Увы, нынешние Приморские власти пока никак не прокомментировали инициативу председателя правительства. Думаю, руководители Приморья озабочены отнюдь не повышением уровня жизни граждан, проживающих на территории края. Первейший предмет их законодательных хлопот и майского беспокойства – т.н. "приморская черная бюджетная дыра" в виде двух долгостроев-гостиниц "Хаятт". 

Напомню, что на строительство двух "Хаяттов" уже потрачено 18,4 млрд. рублей (почти 22%) краевых бюджетных денег (годовой бюджет Владивостока в 2017 году составляет 11,4 млрд. рублей). Бюджет по доходам Приморского края составляет 84,3 млрд. рублей при дефиците бюджета - 6,6 млрд. рублей. В отсутствие в крае "большой экономики" краевой бюджет на 70% формируется за счет НДФЛ, т.е. за счет налогов, взимаемых с жителей края. Таким образом, в предыдущий финансовый год, каждый один рубль налогов из пяти шел на строительство коммерческих объектов - гостиниц "Хаятт". Прямо какой-то "гостиничный оброк" для жителей края, подобный "крепостному праву".

Метки: Лига финансовых институтов, МРОТ, Хаятт, экономика

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