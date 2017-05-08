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В мире

07 мая 2017, 22:40
В КНДР сорвали тайную операцию ЦРУ

В КНДР сорвали тайную операцию ЦРУ

Спецслужбы внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны

США должны извиниться и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе общих маневров США и Южная Корея отрабатывают операции по устранению руководства КНДР с привлечением подразделений сил специального назначения, пишет агентство.

"Террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью некоего биохимического вещества", - говорится в заявлении, выпущенном от имени северокорейского министерства государственной безопасности.

Верховного лидера,должны были попытаться отравить во время военного парада, причем результаты покушения проявились бы лишь через полгода, а то и год.

Министерство утверждает, что жителя Северной Кореи, которого называют только по фамилии "Ким", "коррумпировали и подкупили" южнокорейские спецслужбы, когда он работал в России.

Власти КНДР утверждают, что этот человек якобы получил 300 тысяч долларов.

По его возвращении в Пхеньян ему якобы было поручено собрать и предоставить подробную информацию о часто используемых местах проведения публичных мероприятий и оценить возможные методы нападения.

Метки: покушение, Северная Корея, ЦРУ

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