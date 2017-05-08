Обманутые пайщики вышли на митинг во Владивостоке

6 мая, напротив морского и железнодорожного вокзалов состоялся митинг в поддержку обманутых дольщиков и пайщиков, проживающих в недостроенных домах города Владивостока. Цель акции – отразить проблему пайщиков, которые в отличие от участников долевого строительства практически не защищены на законодательном уровне, а также донести ситуацию до региональных и федеральных властей, сообщает ЕНВ.

Как отмечает депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко, представляющий интересы жителей Первомайского района, федеральный законодатель за последние годы внес множество поправок в Закон о долевом строительстве. В частности, компании при строительстве таких объектов обязаны страховать все сделки с дольщиками. В ближайшие месяцы заработает Государственный компенсационный фонд, средства которого будут направляться на те проблемные объекты, с которых ушел застройщик. За последние годы существенно ужесточились требования и к самим застройщикам в области долевого строительства. В частности, теперь для того, чтобы участвовать в строительстве, компаниям необходимо иметь многомиллионный уставный капитал.

Основная часть присутствовавших на митинге граждан – жители домов №2 и 26 по улице Кипарисовой и дома №35 по улице Пихтовой Первомайского района. "Долгое время жители этих домов не знали, что они не являются участниками долевого строительства, - продолжает Андрей Ищенко. – Согласно закону, они являются соинвесторами строительства, а значит, принимают на себя все риски. Однако, люди ввиду обмана со стороны застройщиков, некоторые из которых уже находятся под следствием, этого не знали", - пояснил депутат.

"Дом на Кипарисовой, 26 начался строиться как 10-этажный по проекту. Когда в 2011 году стали появляться этажи выше десятого, мы начали бить тревогу", - комментирует ситуацию один из участников митинга Светлана Катрук.

По ее словам, тогда обманутые пайщики обратились с просьбой о разрешении ситуации губернатору Приморского края, а также в департамент имущественных отношений региона, в городскую и краевую прокуратуру. Результатом этих обращений стали штрафы застройщику, предусмотренные жилищным и административным законодательством. Однако, стройка 26-го дома на улице Кипарисовой продолжилась.

"За прошедшие годы застройщиком были созданы подложные документы на 20-этажный дом. К 2014 году, когда все квартиры в доме были распроданы, а некоторые по несколько раз, жители осознали, что дом не достроится никогда. С этого времени мы начали процедуру банкротства", - отметила Светлана Катрук.

В марте 2017 года государственная экспертиза дома на Кипарисовой, 26 показала, что фундамент строения предназначен для строительства 10-этажного дома. По результатам проверки Примгосэкспертизы жилищными инспекторами было выдано предписание к сносу верхних этажей здания. В настоящий момент на директора компании-застройщика заведено уголовное дело, а строительство - приостановлено. Однако, пока не ясно за чей же счет будет производиться демонтаж части жилого дома.

"Проблема обманутых дольщиков и пайщиков является жизненной для двух тысяч горожан, - отмечает председатель жилищного строительного кооператива №88 Ольга Павловских. – Так, дом на улице Пихтовой строится с 1993 года. Большинство жильцов внесли деньги в кооператив еще 10-15 лет назад, в итоге – остались без пригодного для жизни жилья и без денег. Более того, всем жильцам дома ежемесячно приходят квитанции по оплате за капремонт. Кампремонта в этом доме не будет никогда, потому что для этого сначала необходимо его полностью перестроить в соответствие со всеми строительными и противопожарными нормами. Получается, что с одной стороны, региональные власти предпринимают шаги, чтобы обозначить решение проблемы, а с другой – осуществляют поборы жителей недостроев", - заключила она.

Основным выводом, сделанным на митинге его участниками и организаторами, стало заключение онизкой эффективности обращений в региональные органы власти, представители которой, по их словам, сменяют друг друга на руководящих постах.

Поэтому, в завершение митинга, инициативная группа граждан обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой решить проблему обманутых пайщиков в регионе, к которому всегда приковывалось огромное внимание со стороны федерального центра. Организаторы митинга в своем обращении отметили, что жалобы к краевым властям не дали должного результата и, в целом, ситуация дальше формальных "отписок" от органов исполнительной власти субъекта не сдвинулась. Таким образом, до сих пор многие жители домов на Кипарисовой, 2, Кипарисовой, 26 и Пихтовой, 35 не получили ни денег, ни квартир.

"Действительно, региональные власти не имеют возможности повлиять на ситуацию прямым образом, - комментирует ситуацию Андрей Ищенко. – Нельзя просто так взять деньги из бюджета и выделить их на возмещение убытков жителям или на перестройку домов, построенных в нарушение норм, так как это многомиллионные затраты".

По оценкам депутатов краевого парламента, для того, чтобы решить проблему с недостроем на улице Пихтовой необходимо порядка 250 млн. рублей. Для того, чтобы перестроить дом по адресу ул. Кипарисовая, 26 в соответствии с техзаключением, а также возместить убытки пайщиков, купивших квартиры на верхних этажах, подлежащих сносу, необходимо выделениепорядка полумиллиарда рублей.

"Прежде всего, необходимо решить проблему с финансированием недостроенных объектов, отмечает Андрей Ищенко. – В таких случаях обратного пути нет – граждане уже вложили свои средства в строительство, значит, они должны получить принадлежащие им квартиры. Моя законодательная инициатива предполагает стимулирование строительных компаний, которые уже давно присутствуют на этом рынке, за счет выделения земли. Проект поправок в краевой законбыл внесен на рассмотрение губернатору Миклушевскому 11 апреля, в определенные законом сроки свое решение он должен вынести до 11 мая. Даже если региональные власти не пойдут на то, чтобы менять действующее законодательство и издавать соответствующие подзаконные акты, можно попытаться решить проблему на федеральном уровне, но тогда инициатором защиты прав обманутых пайщиков в Приморском крае должен стать сам субъект, в частности, губернатор. Также, необходимо напомнить, что в Государственной Думе партия "Единая Россия" обладает "суперконституционным" большинством – избиратели страны оказали высокое доверие партии власти на выборах 2016 года, а, значит, теперь на ее плечи падает огромная ответственность за судьбы десятков тысяч обманутых людей по всей стране", - заключил парламентарий.