Авиалайнер С919 осуществит свой первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-Пекин

Вслед за производством и передачей в эксплуатацию С919, соответствующие авиапромышленные предприятия получили стремительное развитие, пять крупных авиапромышленных кластеров Восточного, Северо-Западного, Юго-Западного и Северо-Восточного Китая будут также расти вместе, чтобы совместно открыть триллионный рынок, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Свой первый рейс авиалайнер С919 осуществит по маршруту Шанхай-Пекин, - сказал генеральный директор China Eastern Airlines Лю Шаоюн.- данный вид самолета будет пользоваться большим спросом на рынке".

Самолет С919 осуществил свой первый полет длительностью 80 минут в минувшую пятницу в г. Шанхае. На борту находились пять членов экипажа.Создание C919 позволило Китаю стать четвертым в мире производителем крупных авиалайнеров вслед за США, Европой и Россией. Этот узкофюзеляжный авиалайнер, стандартная дальность полета которого составляет 4075 км, сравним с модифицированной версией Airbus 320 и новым поколением самолетов Boeing 737.

Данные авиационной промышленности показывают, что по состоянию на конец 2015 года, число ежегодных перелетов на душу населения в Китае достигло 0,32 раза, за 10 лет рост составил 167%. По прогнозам исполнительного директора китайского рынка компании "Boeing Commercial Airplanes" Хо Дажэня, в ближайшие 20 лет китайскому рынку воздушных перевозок еще потребуется более 7000 самолетов, он станет первым в мире рынком масштабом более триллиона долларов США.

China Merchants Securities предсказывает, что к 2030 году по всему миру будет спрос на 14500 узкофюзеляжных лайнеров С919, в Китае это количество будет составлять около 2650. По прогнозу СОМАС, минимальные продажи С919 составят 2 000 единиц и более, по цене 50 млн. долларов США за каждый лайнер, рынок С919 превысит 100 млрд. долларов США (около 690 млрд юаней).

Стало известно, что на сегодняшний день в мире насчитывается 570 заказов на С919 от 23 покупателей. Кроме того, рыночные перспективы в сфере авиационных двигателей также являются очень впечатляющими.

По данным Государственного консультативного комитета по стратегическому строительству, запуск специального проекта по созданию авиационных двигателей способствует быстрому развитию авиапромышленности Китая, совпадает со стратегией строительства 2025 года, в период "тринадцатой пятилетки" масштабы производства авиационных двигателей Китая превысят 70 млрд. юаней.

Некоторые продукты выйдут на международный рынок, а к 2025 году масштаб промышленности превысит 100 млрд юаней.

Во многих исследовательских докладах также подчеркивается, что на рынке авиационных двигателей наблюдается огромный спрос, но в настоящее время в мире есть лишь три компании - General Electric (GE), Pratt & Whitney (PW) и Rolls Royce (RR), имеющие возможность самостоятельно разрабатывать авиационные двигатели.

Однако вслед за запуском специального проекта авиационных двигателей, официального формирования развития китайской авиации, ускорится и развитие индустрии авиационных двигателей в Китае, ожидается, что в будущем будет завоевана определенная доля международного рынка.

Главный конструктор С919 У Гуанхуэй сказал, цитирует его слова газета "Цзинцзи Цанькаобао", "официальная передача С919 заказчику не только принесет огромную выгоду авиационной промышленности Китая, но и будет способствовать общему развитию авиационной индустрии Китая. В настоящее время, в производство и сборку С919 включены сотни предприятий из центральных городов - Шанхая, Сианя, Шэньяна и др., цепочка промышленности включает авиапроизводство, новые материалы, обработку металлов, бортовое оборудование, высокоточные измерительные приборы и т.д., тенденции кластерного развития авиапромышленности уже очень понятны".

По сообщению СОМАС, основные запчасти С919 производятся такими компаниями как "Shenyang Aircraft Corporation" (SAC), "Xian Aircraft Industry (Group) Co., Ltd." (XAC), "Harbin Hafei Industry Co., Ltd.", "Sichuan Chengfei Integration Technology Co., Ltd." (CITC), "Jiangxi Hongdu Aviation Group", а затем передаются в Шанхай на сборку, которая осуществляется СОМАС.

По имеющимся данным, указанные выше компании расположены в городах Шэньян, Сиань, Чэнду, Харбине, Наньчане, они уже стали центральными городами авиационной промышленности Китая. Вслед за производством и передачей в эксплуатацию С919, в Китае будет ожидаться формирование пяти крупных кластеров авиационной промышленности с центрами в указанных городах, а также в Шанхае: на Востоке, Северо-Востоке, Северо-Западе, Юго-Западе и в Центральном Китае.